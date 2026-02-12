ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Беларус представи лазерно оръжие за дезориентиране...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22275093 www.24chasa.bg

Искат 340 000 евро за 5 обекта в общините Велико Търново и Сухиндол, пострадали от бедствия

Дима Максимова

[email protected]

660
Областният управител свика заседание на комисията по бедствия и аварии Снимка: Областна управа - Велико Търново

Искания за финансиране в размер на общо 339 628 евро от Междуведомствената комисия към Министерски съвет одобри Областната комисия във Велико Търново. Средствата са за 5 обекта в общините Велико Търново и Сухиндол, пострадали при буря и пожари, посочват от областната администрация.

Единодушно е гласувано искане от кмета на община Сухиндол за аварийно-възстановителни работи на църква „Св. Св. Апостоли Петър и Павел". Сградата на храма се нуждае от ремонт след като през 2025 година е пострадала при пороен дъжд и силен вятър. За отстраняване на щетите са необходими 326 307 евро.

Кметът на община Велико Търново настоява за отпускане на 1 018 евро за възстановяване на средства за извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникнал пожар на 27 юли 2025г. около 17 часа в района на  Ново село и около 18.00 часа същия ден в района на село Балван.

Ръководството на Община Велико Търново иска и средства за възстановяване на непредвидени разходи в размер на 3 461,55 евро за спасителни дейности при възникнали пожари в горист район между кварталите „Бузлуджа" и „Чолаковци", както и 3538,34 евро заради бушувалия на 8 юли 2025 г. пожар в местността Гарга баир.

„Изказвам благодарност към всички институции, които се включиха с техника и жива сила в потушаването на възникналите пожари миналата година и не допуснаха да има пострадали хора и да бъдат причинени по-големи щети", каза в заключение Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Областният управител свика заседание на комисията по бедствия и аварии Снимка: Областна управа - Велико Търново

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)