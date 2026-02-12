Искат 340 000 евро за 5 обекта в общините Велико Търново и Сухиндол, пострадали от бедствия

Искания за финансиране в размер на общо 339 628 евро от Междуведомствената комисия към Министерски съвет одобри Областната комисия във Велико Търново. Средствата са за 5 обекта в общините Велико Търново и Сухиндол, пострадали при буря и пожари, посочват от областната администрация.

Единодушно е гласувано искане от кмета на община Сухиндол за аварийно-възстановителни работи на църква „Св. Св. Апостоли Петър и Павел". Сградата на храма се нуждае от ремонт след като през 2025 година е пострадала при пороен дъжд и силен вятър. За отстраняване на щетите са необходими 326 307 евро.

Кметът на община Велико Търново настоява за отпускане на 1 018 евро за възстановяване на средства за извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникнал пожар на 27 юли 2025г. около 17 часа в района на Ново село и около 18.00 часа същия ден в района на село Балван.

Ръководството на Община Велико Търново иска и средства за възстановяване на непредвидени разходи в размер на 3 461,55 евро за спасителни дейности при възникнали пожари в горист район между кварталите „Бузлуджа" и „Чолаковци", както и 3538,34 евро заради бушувалия на 8 юли 2025 г. пожар в местността Гарга баир.

„Изказвам благодарност към всички институции, които се включиха с техника и жива сила в потушаването на възникналите пожари миналата година и не допуснаха да има пострадали хора и да бъдат причинени по-големи щети", каза в заключение Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.