ГДБОП блокирали достъпа до един от сайтовете с видеа от козметични салони

ГДБОП са блокирали достъпа до един от сайтовете, в който бяха открити видеа от скрити камери в козметични салони и гинекологичен кабинет в Бургас, Казанлък и София. Това стана ясно по време на днешното изслушване в Народното събрание на представители на МВР, ГДБОП и Комисията за защита на личните данни.

"Преустановено е функционирането на един от тези сайтовете на територията на България и вече не може да бъде посещавано това съдържание. Ограничаваме и други интернет ресурси с подобно съдържание", каза гл. комисар Владимир Димитров - директор на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

Зам.-министърът на вътрешните работи в оставка Тони Тодоров представи хронологията на събитията: В отдел БОП - Бургас е получен сигнал от собственик на козметично студио във връзка изтекли видеа онлайн от камери в салона. След това в ГДБОП - Стара Загора получен и сигнал от жена на 25 г. от Казанлък, като видеото е от 16 септември 2023 г. После в ГДБОП идва и трети сигнал - видео на живо от детска градина. Четвърти сигнал: две досъдебни производства в Бургас за това, че някой е направил множество видеа, разпространени в сайтове и приложения, като е заснето и непълнолетно. Петият случай е при СДВР - кадри онлайн от гинекологичен кабинет на ул. "Попова шапка" 74. В сайта, където са били качени клиповете от лекарския кабинет, имало и такива от практики в чужбина. Лекарят беше задържан за до 24 часа, а после освободен. На 9 февруари е постъпила жалба от жена, която също е била снимана, но не стана ясно къде точно и кога.

Борислав Божинов, началник на КЗЛД, обясни, че комисията се е самосезирала, но още не е налагала глоби, понеже още текат проверки. Първо обаче трябвало те да приключат и да станат ясни всички обстоятелства, след това Божинов се ангажира да се наложат сериозни санкции.

През 2025 г. в КЗЛД са постъпили 361 сигнала за проверки с оплаквания от видеонаблюдение. Иззети са камери и компютри.

Представителите на трите служби само направиха изложенията си, а после депутатите излязоха в поредната почивка за днес, така че предстои по-късно да задават и въпросите си.