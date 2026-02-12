ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавните служители в МВР: Разчитаме на разумност и законност при избора на служебен министър

Министерство на вътрешните работи Снимка: МВР

Разчитаме на разумност, професионализъм и воля за законност при управлението на най-сложното и обществено ангажирано ведомство  и избора на служебен вътрешен министър. Това пишат в своя позиция от Синдикалната организация на държавните служители в МВР.

Ето и цялата им публикация:

Като държавни служители разчитаме на разумност, професионализъм и воля за законност при управлението на най-сложното и обществено ангажирано ведомство. По този начин ще бъдат защитени свободното право на избор и демократичните ценности.

След днешното решение на президента Илияна Йотова да връчи на Андрей Гюров мандат за съставяне на служебно правителство, Синдикалната организация на държавните служители в МВР изразява надежда, че и изборът на вътрешен министър ще бъде отговорен и мъдър.

Служебният министър на вътрешните работи ще има нелеката задача и отговорност да се справи с общественото недоверие към МВР, неразрешените проблеми, натрупани във времето, и най-важното – да гарантира пред обществото ни провеждането на честни избори.

УС на СОДС-МВР

