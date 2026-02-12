ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Беларус представи лазерно оръжие за дезориентиране...

23-годишни са въоръжените обирджии на магазин в Пловдив, арестуваха ги в столицата

Търговският обект, в който е станал обирът. Снимка: Радко Паунов

Младежите са софиянци с криминални регистрации, единият има и присъда

Криминално проявени 23-годишни са маскираните мъже, които въоръжени обраха денонощен супермаркет в Пловдив. Те са били арестувани 10 дни след случая при спецакция в София, съобщиха от полицията. 

Както "24 часа" вече писа, в малките часове на 1 февруари двамата влезли и насочили пистолет към касиерите в търговския обект и успели да задигнат оборота от около 1100 евро, след което побегнали. 

Според предварителната информация единият от извършителите бил насочил оръжието, докато другият преминал зад касовата зона и взел парите. По случая било образувано досъдебно производство във Второ районно управление под наблюдение на Районната прокуратура. Включили се екипи от отдел "Криминална полиция", активно съдействие оказали и техни колеги от Главна дирекция "Национална полиция".

В хода на работата били събрани доказателства, че съпричастни към престъплението са двамата 23-годишни столичани. Младежите имат предишни регистрации в полицията, а единият - и присъда. 

Намерено и иззето е ползваното оръжие, предстои чрез експертиза да бъде уточнен вида му. С постановление на наблюдаващия районен прокурор на извършителите е повдигнато обвинение, приведени са в ареста за 72 часа. От прокуратурата съобщиха, че след анализ на доказателствата ще преценят дали да поискат от съда да им определи мярка за неотклонение "задържане под стража".

Търговският обект, в който е станал обирът.

