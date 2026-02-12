ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 300 работници от "Свилоза" на протест, искат забавени заплати

"Свилоза" в Свищов КАДЪР: БНТ

Бивши и настоящи работници от завода за целулоза на свищовското предприятие „Свилоза" АД излязоха на протест днес. Близо 300 служители заявиха, че не са взимали заплати много дълго време, някои от които и от септември 2025-а. Над 200 вече са напуснали химическия комбинат край Дунав, други ходят на работа, но нищо не правят, не ги и съкращават.

Заводът спря работа заради липса на суровина.  Причината, според ръководството, са повишените цени на дървесината.  От там посочиха, че се работи по въпроса с изплащането на възнагражденията. Имало вероятност хората да получат пари още в рамките на този месец.

 Хората в безизходица негодуваха, че се налага да теглят кредити, за да си плащат сметките и искат тази дейност да бъде криминализирана.

По думи на работниците, те имат да взимат средно между 3500 и 5500 лева.

"Свилоза" в Свищов КАДЪР: БНТ

