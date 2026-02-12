Общински кмет даде енергото на КЕВР, КЗП и омбудсмана за непрестанни токови удари

Кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров сезира КЕВР, Комисията за защита на потребителите, омбудсмана и дори председателката на парламентарната комисия по енергетика Павела Митова за системно прекъсване на тока в общината му.

Той иска проверка и санкции във връзка със системно неизпълнение на задълженията за осигуряване на постоянно, качествено и безопасно елекроснабдяване на територията на община Полски Тръмбеш. Твърди, че от продължителен период има чести, непредвидими и продължителни прекъсвания на електрозахранването и токови удари.

"Тези нарушения създават трайна несигурност за бита, общественото и икономическо функциониране на населените места в общината и водят до значителни имуществени щети за гражданите, като същевременно пораждат реални и сериозни рискове за живота, здравето и безопасността им", притеснен е кметът.

Чакъров посочва, че от дискотеката с тока, изгарят бойлери, печки, хладилници, телевизори, включително медицинска апаратура. Подобни повреди не са инцидентни, а имат масов характер. Многократно са подавани сигнали до "ЕРП Север", от селски кметове и потърпевши, но въпреки това няма трайно решаване на проблема.

"Противно, наблюдава се повтаряемост на едни и същи аварийни ситуации, което обосновава извода за дълбоки структурни и технически дефицити в електроразпределителната мрежа на територията на общината", пише в писмото до институциите той. Посочва, че има онлайн петиция, подписана от множество граждани чиито права са нарушени.

Особено притеснителен е фактът, че тези прекъсвания и колебания на тока се случват в зимния сезон, когато електрическата енергия е основен, а за някои и единствен източник на отопление, акцентира Чакъров.

Отбелязва също, че вместо да вземе мерки или да обезщети гражданите с повредени уреди, енергото избягва пряк контакт с пострадалите си клиенти. Настоява за спешна намеса на компетентните органи за решаване на проблема.