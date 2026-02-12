Данъчните са наложили санкции за 54 339 евро при проверки в 6 области

„Съставени са 96 акта за административни нарушения, издадени са 17 наказателни постановления, наложените санкции са 54 339 евро, издадено е 1 предупреждение", съобщиха от НАП-Варна, за контролната си си дейност до 9 февруари на заседанието на Областния център по механизма за координация, наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на еврото в Добрич. Дирекцията извършва контролна дейност в шест области - Варна, Добрич, Шумен, Разград, Русе и Силистра.

В Комисията за защита на потребителите – район Варна, са постъпили 7 жалби и сигнали за неправомерно увеличение на цените Има и 5 жалби за завишени сметки за ел. енергия. Извършени са 12 проверки, съставен е 1 акт за неправилно превалутиране, издадено е 1 едно наказателно постановление, съобщи представител на Комисията на заседанието.

От регионалните поделения в Добрич на агенция „Митници", „Български пощи", Българската агенция за безопасност на храните съобщиха, че нямат сигнали и че дейността им се извършва нормално

„Няма фрапиращи нарушения в област Добрич. Органите се отнасят с повишено внимание към жалби и сигнали на граждани, извършват се проверки. Където се установи нарушение, налагат санкции", каза главният секретар на областната администрация в Добрич Румен Русев.Засега заседанията на Областния център продължават всяка седмица, добави той. Русев отново призова общините да са активна страна в запознаването на по-възрастните хора и уязвими групи в населените места с еврото и с разпознаването на банкнотите. Миналата седмица в Добрич бе установена фалшива банкнота от 100 евро на бензиностанция, с която е платено гориво, нарушителят не е установен.