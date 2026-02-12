3 гласа не стигнаха на СОС да смени ръководството на "Столичен автотранспорт"

Терзиев: Ще продължим да настояваме за промяна и за одит на транспортните дружества

Три гласа не стигнаха Столичният общински съвет да смени ръководството на "Столичен автотранспорт".

"Присъствахме на пореден ден, в който мнозинството в СОС успя да се погрижи ключови доклади, които са важни да не влязат в дневния ред, а този, който успя да влезе - за смяната на ръководството на "Столичен автотранспорт" - не мина заради няколко гласа", коментира кметът на София Васил Терзиев.

"Нито в самите дружества, нито в общинския съвет се вижда желание да се сменят хората, които управляват тези дружества и от които зависи как се правят обществени поръчки, за какво и за какви пари. Няма опит да бъде опазен публичният ресурс. Всеки път се иска общината да намери пари, а тези пари буквално изтичат. Затова ще продължаваме да държим на смяната на ръководствата, започвайки с това на "Столичен Автотранспорт" и ще настояваме да бъде вкаран, разгледан и одобрен докладът за стартирането на одитна процедура на всички транспортни дружества, да се направи комплексен анализ. Градският транспорт е изключително важен за развитието на града, но не може само да се дават пари. Трябва да има яснота и да сме сигурни, че всяко едно евро отива по предназначение", заяви кметът и не скри разочарованието си от решението на мнозинството в СОС.

Общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев напомни, че през няколко месеца в СОС по предложение на икономическото мнозинство се предлага да се даде заем на транспортните дружество, а след това с нов доклад се предлага парите да не се връщат на общината.

"Показахме ясно, че автобусите, които дружеството искаше да купии, се продават в немска автокъща на цени, които са 10 пъти по-евтини. Това са автобуси на 700 000 км, 18-годишни",