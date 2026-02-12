ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриват специалности по киберсигурност и разрабо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22275590 www.24chasa.bg

Питат българите зад граница какво би ги накарало да се върнат

3632
Райна Манджукова КАДЪР: bTV

Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) обявява старта на национално проучване сред българите, живеещи извън страната. Анкетата е част от инициативата „Избирам България", която цели да събере мненията, нагласите и потребностите на българската диаспора и да подпомогне формирането на политики за успешно завръщане и устойчиво установяване в България.

Проучването се провежда на фона на положителни демографски тенденции. По данни на Националния статистически институт, през 2023 г. над 17 000 българи са се завърнали в страната, а данните за 2024 г. показват, че броят на завръщащите се превишава броя на напускащите България, посочват от ИАБЧ.

„Всяко мнение на българите зад граница е важно за създаването на политики и услуги, които улесняват завръщането и пълноценното участие в обществения живот", заяви директорът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова.

Анкетата има за цел да идентифицира мотивациите, препятствията и очакванията както на българите, които обмислят завръщане, така и на тези с временни или дългосрочни планове за живот в чужбина.

Проучването е анонимно и отворено за всички български граждани и лица с български произход, живеещи извън България. Анкетата може да се попълни на сайта на агенцията - www.aba.government.bg, уточняват от ИАБЧ. 

Райна Манджукова КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)