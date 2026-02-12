Питат българите зад граница какво би ги накарало да се върнат

Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) обявява старта на национално проучване сред българите, живеещи извън страната. Анкетата е част от инициативата „Избирам България", която цели да събере мненията, нагласите и потребностите на българската диаспора и да подпомогне формирането на политики за успешно завръщане и устойчиво установяване в България.

Проучването се провежда на фона на положителни демографски тенденции. По данни на Националния статистически институт, през 2023 г. над 17 000 българи са се завърнали в страната, а данните за 2024 г. показват, че броят на завръщащите се превишава броя на напускащите България, посочват от ИАБЧ.

„Всяко мнение на българите зад граница е важно за създаването на политики и услуги, които улесняват завръщането и пълноценното участие в обществения живот", заяви директорът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова.

Анкетата има за цел да идентифицира мотивациите, препятствията и очакванията както на българите, които обмислят завръщане, така и на тези с временни или дългосрочни планове за живот в чужбина.

Проучването е анонимно и отворено за всички български граждани и лица с български произход, живеещи извън България. Анкетата може да се попълни на сайта на агенцията - www.aba.government.bg, уточняват от ИАБЧ.