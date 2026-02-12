Дрогиран с кокаин изхвърча към тротоар в кв. "Левски" във Варна (Снимки)

50-годишен шофьор е самокатастрофирал, след като губи управление над "БМВ"- то си заради висока скорост и прехвърча през автобусната лента към тротоара на бул. "Васил Левски" в едноименния кварта.
Мъжът е без сериозни наранявания и затова е било възможно да му бъдат направени тестове за алкохол и наркотици, които доказали съдържание на кокаин в кръвта, съобщиха от пресслужбата на полицията във Варна.
За щастие по пътя му не е имало други автомобили и той не е успял да се качи до тротоара.
Мъжът е пътувал сам в колата.