Дрогиран с кокаин изхвърча към тротоар в кв. "Левски" във Варна (Снимки)

50-годишен шофьор е самокатастрофирал, след като губи управление над "БМВ"- то си заради висока скорост и прехвърча през автобусната лента към тротоара на бул. "Васил Левски" в едноименния кварта.

Мъжът е без сериозни наранявания и затова е било възможно да му бъдат направени тестове за алкохол и наркотици, които доказали съдържание на кокаин в кръвта, съобщиха от пресслужбата на полицията във Варна.

За щастие по пътя му не е имало други автомобили и той не е успял да се качи до тротоара.

Мъжът е пътувал сам в колата.