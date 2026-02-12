БСП още мисли как да действа по ветото за Изборния кодекс

Парламентарната група на БСП тепърва ще се събере, за да реши как да процедира по ветото, което президентът Илияна Йотова наложи на Изборния кодекс.

Това стана ясно от коментар на соцдепутата Атанас Атанасов.

"Припомням, че при гласуването на този законопроект групата ни беше разделена. Предстои да направим заседание и да вземем решения", добави той. Атанасов обаче подчерта, че при вота по ограничаването на секциите извън ЕС до 20 той бе в групата на социалистите, които не подкрепиха текста.

Той коментира и мандата за съставяне на служебно правителство, който Андрей Гюров получи днес. Силно се надявам г-н Гюров да подходи с нужната отговорност и сериозност към позицията, която заема и ангажимента, който има към цялата нация - да подсигури честни и прозрачни избори, каза депутатът.