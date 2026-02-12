Валери, обявен от майка си за "морален убиец": Страхувах се от Калушев, снимаше ме гол

Подал сигнали за посегателства още през 2022 г.

Валери, който бе обвинен от майка си София Андреева, че е "морален убиец" на Иво Калушев, разказвав интервю пред "Bird.bg" за лагера, показанията пред разследващите, както и за сексуални посегателства.

София Андреева даде интервю в предаването на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова "Дневен ред", в което тя оправдава Калушев и общността му и посочва сина си като "морален убиец" на групата на Калушев. В началото тя не го назовава по име, но по-късно се изпуска, че синът й се казва Валери.

"Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков, който понастоящем вече е починал", разказва младият мъж . Той е бивш ученик на Ивайло Калушев.

"Щеше ми се да се направи разследване и да се предотврати, ако нещо се случва. Общо става въпрос за четири контакта със службите, като конкретно за случая "Петрохан" съм имал два разпита", споделя той.

"Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило"

"Аз се страхувах от него...., да не намеси други хора...може би дори за живота си, бих казал" – призна той.

"Опасявах се това заявление да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя ще му каже и той ще вземе мерки за прикриване. така и стана".

Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим, както заяви майка му София.

"Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта, или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така", каза той.

По думите му интимните отношения с Калушев са започнали, когато е бил на 15–16 години, след поредица от разговори и сесии.

Преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът разказва, че е бил сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.

"Много пъти сме си говорили за моята сексуалност с него, бях на около 15 години.

За мои собствени снимки съм имал подозрения и опасения. Бяхме на един от островите, не помня дали на Кабо Верде или на Канарските . Той ме снима, докато съм гол. Виждал съм и снимка, която той много бързо смени на лаптопа си. На нея мъж беше в медитативна поза и ми се стори, че беше гол, разказва той.

"Той ме снимаше докато съм гол. Виждал съм снимката, на която човекът бе в медитативна поза, от мъжки пол, стори ми се гол", разказва той.

Според него, е твърде възможно и приближените на Калушев да са знаели за техните взаимоотношения, докато е бил дете, особено, когато са пътували заедно на яхта през Атлантическия океан.

"Мен ме беше много срам и винаги гледах да го прикривам, докато на него [Калушев], като че ли не му пукаше толкова. Според мен те може би са знаели", каза той.

"Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото. Колкото е да е гнусно в контекста на всичко, което се случи след това", споделя още мъжът.

Според Валери, семейството му е закупило къщата а Краево, където около половин година живее с Калушев и хората от най-близкия му кръг. Семейството му, което има успешен бизнес, прави многобройни дарения, които в общността се наричат "приношения", с които закупуват лодка и имоти в Мексико. Майка му София също призна, че е била сред донорите на Калушев. По думите на Валери, семейството му е дарило над един милион лева на Калушев и приятелите му. Когато младежът навършва 18 години, пътува до България, за да източи спестовните сметки, заделени за образованието му.

Склоняването към даряване също минава през процес на манипулации и някой път даже и натиск. Така, другите членове на групата също продават коли и имоти, за да "допринесат"."Всеки, каквото имаше, го продаде", разказа Валери.

"За мен това определено е секта, сега вече като мина известно време и се дистанцирах от тях, за мен това е ясно".

"Заблудата винаги е била че дейността на Diving Mexico e изключително успешна и се изкарват пари... Истината е, че тогава не правехме кой знае какви курсове, особено за хора извън близката общност. Реалните клиенти, които сме имали, като изключим разни българи които са идвали покрай спиритуалното или планинските кръгове или други хора, които са идвали на гости... се броят на пръсти", категоричен е младият мъж.

В Мексико "сектата" не се е занимавала с природозащитна дейност. Валери си спомня за масова сеч в имотите им с цел строеж, както и за случай, в който са избили прилепите от подводната пещера, която развиват като туристически обект.

"Аз лично ги горих на клада", заявява той.

Валери си спомня, че още в къщата в Краево е виждал оръжия, скрити в тайници.

"Когато го попитах [Калушев] за тези оръжия, той каза, че те са със заличен номер. Аз тогава не разбрах какво значи това. Той каза: за защита".

"Бих казал, че винаги е имал едно увличане към техника, оръжия и този тип неща. Като цяло доста неща тогава са ми правели впечатление, които сега си ги обяснявам с това рейнджърство, в което е прераснало", коментира той.

Валери разказва, че влошаването на отношенията му с Калушев е продължителен процес, свързан отчасти и с постоянното склоняване към дарения от семейството му. По думите му е имало чести скандали, като в един момент той е почнал да се самонаранява.

"Но конкретно за Ники, още с идването му на мен започна да ми светла лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той [Калушев] не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък.", споделя Валери.

По негови спомени, "ламата" му отговаря, че на детето "ще му се помогне" и го обвинява в ревност.

"Аз наистина усещах и завист, и ревност. Той [Николай Златков] много бързо се превърна в нов фокус. Знам колко е болно това, защото най-вероятно с него се случвало същото, като с мен"., казва той.

"За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство", категоричен е мъжът.

"Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности", каза той.