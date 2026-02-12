В област Плевен се планира изграждането на 18 нови ракетни площадки за защита от градушки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В област Плевен ще бъдат изградени 18 нови ракетни площадки за защита от градушки, бе решено на работна среща в Областна администрация - Плевен, съобщиха от пресцентъра на институцията.

В срещата участваха представители на общините Плевен, Левски, Никопол, Пордим и Гулянци, директорът на Областна дирекция „Земеделие" Нора Стоева, директорът на Регионална дирекция „Борба с градушките" Ивайло Христов, както и главният секретар на Изпълнителна агенция „Борба с градушките" Симеон Главчев.

В хода на обсъжданията бе взето решение 18-те ракетни площадки да бъдат изградени на територията на общините Плевен, Левски, Никопол, Пордим, Белене и Гулянци. Предвижда се командният център да бъде разположен в района на град Славяново, допълват от областната управа.

За всяка ракетна площадка ще бъдат назначени по трима служители на пълен работен ден. В командния център се очаква да работят минимум 14 души. С реализацията на проекта ще бъдат разкрити около 70 нови работни места на територията на област Плевен.

Следващата стъпка в реализирането на проекта е да бъдат уточнени координатите на ракетните площадки, след което общинските съвети ще трябва да вземат решения за безвъзмездно предоставяне на терени за изграждането и ползването им.

Очаква се ракетните площадки и командният център да започнат работа през активния сезон на следващата година, в периода април – май.

БТА припомня, че през миналата година бе взето решение за изграждане на 28 ракетни площадки за противоградова защита, които ще обслужват три области – Плевен, Ловеч и Велико Търново.