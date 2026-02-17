"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аграрният университет – Пловдив (АУ) е единственият в България специализиран държавен университет в областта на аграрните науки и утвърден център за образование, наука и иновации. С над 80-годишна история, богати академични традиции и ясно изразена ориентация към съвременните технологии и устойчивото развитие, университетът подготвя висококвалифицирани специалисти, готови да отговорят на предизвикателствата на модерното земеделие.

АУ е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация с една от най-високите оценки в страната и заема водещи позиции съгласно Рейтинговата система на висшите училища в България в професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“.

ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ СЪС „ЗЕЛЕНА“ ВИЗИЯ

От 2022 г. Аграрният университет – Пловдив е партньор в университетския алианс UNIgreen - първия в Европа проект за „зелен“ европейски университет в областта на агрономическите, биотехнологичните и природните науки. Алиансът обединява престижни университети от Испания, Исландия, Португалия, Франция, Италия, Полша и Белгия и създава реални възможности за международна мобилност, обучение и научни изследвания.

АУ е първият университет в България, пълноправен партньор в образователен хъб по биоикономика, както и част от първия европейски цифров иновационен хъб, подкрепен от програма Digital Europe. Университетът е и официалната национална научна организация, представляваща България в европейската научноизследователска инфраструктура LifeWatch ERIC.

Наред с това АУ – Пловдив активно участва и реализира проекти по програми като Erasmus+, Horizon Europe и други европейски и национални инициативи, насочени към модернизацията на висшето образование, дигиталната трансформация, устойчивото земеделие и адаптацията към климатичните промени. Тези проекти допринасят за внедряване на иновативни методи на обучение, развитие на научния потенциал и засилване на международното сътрудничество.

Чрез активното си участие в европейски мрежи и проекти Аграрният университет – Пловдив утвърждава своята роля като модерен образователен и научен център с ясно изразена „зелена“ визия и ангажимент към устойчивото бъдеще.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ЗНАНИЕ, ПРАКТИКА И БЪДЕЩЕ В ЕДНО

Аграрният университет обучава студенти в трите образователно-квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор, както и предлага следдипломна квалификация и преквалификация чрез Центъра за продължаващо обучение. В структурата му функционират четири факултета – Факултет по агрономство,, Факултет по лозаро-грдинарство, Факултет по растителна защита и агроекология, Факултет по икономика, както и Департамент по езикова подготовка и спорт.

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И МОДЕРНА ИКОНОМИКА

Агрономство (Полевъдство)

Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство)

Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)

Агрономство (Хидромелиорации)

Растителна защита

Екология и опазване на околната среда

Зооинженерство

Зооинженерство с информационни технологии

Аграрно инженерство

Биоикономика

Бизнес икономика

Икономика и управление на регионалното развитие

Аграрен туризъм

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ С МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ

Магистърските програми на Аграрния университет са насочени към надграждане на знанията и придобиване на практически умения, съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда. Обучението съчетава теоретична подготовка, практика и иновации, като предлага и гъвкави форми, подходящи за работещи кандидати.

КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, НАУКА И УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Обучението се осъществява от над 220 висококвалифицирани преподаватели, които въвеждат студентите в света на науката и практиката. Студентите участват в научноизследователски проекти, експериментална дейност и инициативи с пряко приложение в аграрния сектор.

АУ поддържа активни партньорства с водещи български и международни компании, които предлагат стажове, стипендии и възможности за реализация. Завършилите университета са предпочитани специалисти на пазара на труда.

МЕЖДУНАРОДНА СРЕДА И СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

В университета се обучават студенти от Европа, Азия и Африка. По програма Еразъм+ студентите провеждат обучение и стажове в над 100 престижни европейски университети и компании в повече от 30 държави.

АУ разполага с учебно-опитна и внедрителска база от 185 хектара, модерна научноекспериментална винарска изба, иновативни центрове за обучение и отлични социално-битови условия, включително спортен комплекс с плувен басейн.

ИЗБЕРИ БЪДЕЩЕТО СИ С АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Аграрният университет – Пловдив е място, където традициите срещат иновациите. След честването на своята 80-годишнина през 2025 г. университетът продължава уверено да се развива и да се налага като съвременна, европейска и перспективна среда за качествено висше образование и професионална реализация.