Красимир Вълчев за случая "Петрохан": 15-годишният Алекс не е бил на училище 114 от близо 170 учебни дни

Красимир Вълчев

"Александър Макулев е отсъствал през миналата учебна година 114 от 170 учебни дни, а училището системно не е нанасяло отсъствия. През тази учебна година ситуацията е горе долу същата, 70% от времето не е присъствал. Целият септември е бил освободен по семейни причини, половината октомври, половината ноември и голяма част от декември, а от началото на януари въобще не е присъствал. Това не е нанасяно в дневника и в информационната система". Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев пред "24 часа" за направената от МОН проверка на училището „Космос", в което е било записано 15-годишното дете - една от жертвите край Околчица.

Принципът за задължителност на образованието се гарантира чрез писане на отсъствия и съблюдаване на редовна посещаемост. Училището е станало съучастник на родителите в неупражняване правото на образование на детето, което е гарантирано в конституцията, смята Красимир Вълчев.

Очаквайте цялото интервю с министър Красимир Вълчев

Красимир Вълчев

