ДНСК: 45 незаконни къщи са построени в държавен имот по поречието на Тунджа

45 незаконни къщи са построени по поречието на река Тунджа, обяви ДНСК.

Над 400 проверки по документи и на място на водни обекти и разположените в близост до тях имоти, сгради и преместваеми обекти са извършени след въведеното извънредно положение заради поройните валежи през есента на 2025 г., съобщават от Дирекция за Национален Строителен Контрол.

В резултат са установени множество нарушения, като голяма част от тях касаят строежи от компетентността на общинските администрации, съобщава Би Ти Ви. До съответните общини са изпратени писма за предприемане на последващи действия.

Изключително тревожни са констатациите за извършено строителство в поземлени имоти – собственост на държавата и общините.

Сред фрапиращите случаи е поземлен имот с идентификатор 87374.520.112 по кадастралната карта на гр. Ямбол, разположен по поречието на река Тунджа и собственост на държавата чрез Областния управител на област Ямбол.

В него са изградени 45 масивни жилищни обекта – жилищни сгради, тоалетни, огради и стопански постройки, които са захранени с електричество и вода и са поставени водомери.

Друг сериозен случай е в поземлен имот с идентификатор 53045.503.382 по КККР на гр. Обзор – публична общинска собственост. Там е извършена незаконосъобразна корекция на съществуващо дере чрез изграждане на стоманобетонна подпорна стена по цялото протежение на западната и южната граници. Върху насипите и бетоновата настилка са изградени „заведение за обслужване" и „едноетажна постройка" тип закрита сцена.

Нарушения са установени и в поземлен имот с идентификатор 81178.55.45 – публична държавна собственост, представляваща крайбрежна плажна ивица в землището на община Созопол. Там са изградени бетонови стъпала и подпорна стена за достъп до морския бряг на имот с идентификатор 81178.60.136.

От ДНСК посочват, че изводът от извършените проверки налага контролните действия да продължат, а санкциите да се прилагат в цялата им строгост. Институцията заявява, че ще работи своевременно по всички постъпващи сигнали.