Разкриват специалности по киберсигурност и разработка на софтуер в средните училища в Пловдив

За учебната 2026/2027 година са предвидени 21 паралелки в дуална форма в общините Асеновград, Куклен, Пловдив, Първомай и Съединение

Нови специалности в сферата на информационните технологии, дигиталните услуги и високотехнологичните производства, включително „Киберсигурност", „Интелигентни системи", „Разработка на софтуер", „Компютърна графика", „Комуникационни и компютърни мрежи" се разкриват средните училища в Пловдив и областта. Това стана ясно, след като Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие утвърди предложения от Регионалното управление на образованието държавен план-прием за за учебната 2026 – 2027 г.

Общият максимален капацитет за тази година е 219 паралелки със средно 26 ученици. През учебната 2025/2026 година в област Пловдив се обучават 5770 ученици, като около 414 седмокласници се очаква да продължат образованието си в частни училища или учебни заведения към министерствата на културата и на младежта и спорта.

В предложения план-прием за 2026/2027 г. 68,95% от местата са предвидени за професионални паралелки, което надвишава досегашните целеви стойности и потвърждава стратегическата насоченост към засилване на този тип образование. Продължава активното развитие и на дуалната система на обучение, в която Пловдивска област е водеща за страната. За учебната 2026/2027 година са предвидени 21 паралелки в дуална форма в общините Асеновград, Куклен, Пловдив, Първомай и Съединение. Професионалните направления, включени в дуалната система, обхващат аудио-визуални техники и медийно производство, електротехника и енергетика, електроника и автоматика, машиностроене, механотехника и металургия, производствени технологии, растениевъдство и животновъдство, административни и офис дейности, транспортни средства и търговия на едро и дребно.

Разширява се и профилът на специалностите в областта на дизайна, маркетинга и електронната търговия, като се въвеждат нови професии като „Дигитално проектиране на мебели и интериор", „Електронна търговия, маркетинг и реклама" и „Устойчива мода". В аграрния сектор се добавят специалности, насочени към механизацията и цифровизацията на земеделието, а в сферата на услугите – нови възможности за обучение по туристическа анимация, екскурзоводство и административни дейности. Тези специалности са разработени в тясно сътрудничество с работодателите и отразяват реалните потребности на бизнеса, като дават възможност на учениците да придобият умения, които са пряко приложими в съвременната икономическа среда.

Експертите от Регионалното управление на образованието представиха актуална информация за професиите, по които се очаква недостиг на специалисти на пазара на труда през следващите години. Необходими са кадри в техническите и високотехнологичните направления, включително мехатроника, електротехника, електроника, индустриална автоматизация, компютърни системи, софтуерни технологии и поддръжка на хибридни и електрически превозни средства. Значителен недостиг се отчита и в професиите, свързани с производствените технологии, строителството, транспорта, логистиката, както и в някои направления от сферата на услугите като туризъм, ресторантьорство, фризьорство и административни дейности.