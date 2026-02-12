Подписаха с Азербайджан за 18 дка нов парк "Шуша" във Велико Търново

18 декара нов парк във Велико Търново ще символизира сътрудничеството между България и Азербайджан, старопрестолния град и историческата столица Шуша, написа във фейсбук кметът Даниел Панов.

Паркът "Шуша" ще бъде изграден върху терена на цирковата площадка. Проектът е готов, издадено е и разрешение за строеж.

Ще бъде финансиран от азербайджанската страна с подкрепата на българското правителство и общината, израз на стратегическото партньорство и активния диалог между двете държави, включително на местно ниво.

Днес Панов посрещна делегация от Азербайджан, водена от Анар Гулиев – председател на Държавния комитет по градоустройство и архитектура на Азербайджан и Айдън Каримов – специален представител на президента на Азербайджан за област Шуша. Разговаряли с градоначалника за добавената стойност, която новият парк ще даде на Велико Търново, както и за още бъдещи съвместни проекти. Гостите, както и експерти и специалисти по градоустройство от Велико Търново и Азербайджан са посетили и терена на цирковата площадка.

С водно огледало, богато озеленяване с подходящи бързорастящи видове и други атракции паркът ще даде изцяло нови възможности за спорт, отдих и свободно време. Предвидени са и пространства за култура.

За изграждането на зоната за отдих бе подписано споразумение между министъра на външните работи Георг Георгиев и Анар Гулиев. От името на Община Велико Търново подпис положи заместник-кметът на Велико Търново Снежана Данева-Иванова. Инициативата продължава партньорството между Община Велико Търново и Фондация „Гейдар Алиев", с чийто ценен принос през 2015-2016 г. бяха извършени реставрационни и консервационни дейности на крепостта Трапезица.