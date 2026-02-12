Гласуваха на второ четене избирателните комисии да изпращат на комисията по досиетата точна информация за участниците в изборите

Комисиите, които регистрират кандидатите за участие в различни избори, съгласно Изборния кодекс, да предоставят на т. нар. комисия по досиетата точно определена информация за участниците в даден вот, прие единодушно с 13 гласа „за“ на второ четене парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Законопроектът е внесен от Мартин Димитров от „Продължаваме промяната“ и група народни представители.

Нямаше дебати по приемането на законопроекта, съобщи БТА.

Информацията, която ще се изисква е ЕГН, трите имена на кандидатите, както и от коя партия, коалиция или инициативен комитет са издигнати. Досега в закона беше записано само изискването в срок от 24 часа след приключване на регистрацията избирателните комисии да предоставят списъците на кандидатите за проверка в комисията по досиетата.