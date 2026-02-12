ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО: Целта ни е войната в Украйна да приключи так...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22276337 www.24chasa.bg

Гласуваха на второ четене избирателните комисии да изпращат на комисията по досиетата точна информация за участниците в изборите

1104
Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

Комисиите, които регистрират кандидатите за участие в различни избори, съгласно Изборния кодекс, да предоставят на т. нар. комисия по досиетата точно определена информация за участниците в даден вот, прие единодушно с 13 гласа „за“ на второ четене парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. 

Законопроектът е внесен от Мартин Димитров от „Продължаваме промяната“ и група народни представители. 

Нямаше дебати по приемането на законопроекта, съобщи БТА. 

Информацията, която ще се изисква е ЕГН, трите имена на кандидатите, както и от коя партия, коалиция или инициативен комитет са издигнати. Досега в закона беше записано само изискването в срок от 24 часа след приключване на регистрацията избирателните комисии да предоставят списъците на кандидатите за проверка в комисията по досиетата.

Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)