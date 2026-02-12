Разследват намушкването на двете деца и майката на 45-годишния мъж в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска градска прокуратура разследва инцидента, при който 45-годишен мъж намушка двете си деца и майка си в София. 21-годишният син почина, а дъщерята и майката на мъжа са с опасност за живота, предаде БТА.

В рамките на досъдебното производство се разследват едно довършено умишлено убийство и два самостоятелни опита за умишлено убийство.

45-годишният с инициали П. А. Т. е задържан за срок до 24 часа по реда на ЗМВР, съобщават от прокуратурата.

Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествието и се води от СДВР.

От "Пирогов" съобщиха, че на момичето е направена животоспасяваща операция, която продължила часове и в момента детето е настанено в Детската реанимация на лечебното заведение.