Бюджетната комисия не събра кворум за днешното си заседание

Комисията по бюджет и финанси СНИМКА: Сайт на НС

Комисията по бюджет и финанси не успя да събере кворум за днешното си заседание. 

Дневният ред предвиждаше разглеждане на първо четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, включени в два законопроекта. Те са внесени от Министерския съвет на 5 януари и на 13 януари, съобщи БТА.

„Благодаря на Министерство на финансите и на всички присъстващи наши гости за това, че дойдоха днес. За съжаление някои от народните представители нямат ангажимента и отговорността към Плана за възстановяване и устойчивост и парите, които следва да получи държавата, свързани с реформите, които трябва да проведем чрез законодателството, което трябва да приемем в Народното събрание“, коментира заместник-председателят на комисията Деница Николова, която днес трябваше да председателства заседанието, като изрази надежда следващият път да има кворум.

