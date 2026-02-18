"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С оценката от него или от матурата по математика се влиза в 46 специалности.

Учениците, които планират да продължат образованието си в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), имат сериозна причина да обърнат специално внимание на изпита по математика. За учебната 2026/2027 година именно той се очертава като най-силния инструмент за по-висок бал и по-сигурен прием. Съгласно Постановление на Министерския съвет №21 от 29 януари

2026 г. 20% от приема на студенти в професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление” ще се осъществява чрез общ конкурсен изпит по математика (ОКИМ) или държавен зрелостен изпит по математика, което включва 46 специалности от 53-те в УНСС.

Тези изпити са балообразуващи с по-висок коефициент, което дава реално предимство на кандидатите, избрали математиката.

По-висок коефициент - по-висок шанс за класиране

Оценката от изпита по математика (ОКИМ или матура) се умножава по коефициент 4 при образуването на състезателния бал. За сравнение, оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература се умножава по коефициент 3.

Примерът е показателен:

Оценка 3.50 по математика, умножена по 4, плюс общ успех от дипломата 5.50 формира бал 19.50.

При оценка 4.50 по БЕЛ, умножена по 3, и същия успех от дипломата - балът е 19.00.

В този случай се класира кандидатът с математика въпреки по-ниската оценка. Изводът е ясен - математиката носи стратегическо предимство.

До края на февруари всеки завършващ ученик трябва да направи избор на матура. Изборът на математика значително увеличава шансовете за прием в желана специалност и в държавна поръчка.

Предварителните изпити - ранен и сигурен път към УНСС

УНСС отчита устойчив и нарастващ интерес към предварителните кандидатстудентски изпити, които дават възможност за по-ранен, по-спокоен и по-сигурен прием.

Част от тях са във формат, еквивалентен на държавен зрелостен изпит, по следните предмети:

математика

български език и литература

география и икономика

Получената оценка важи за приемен изпит и дава възможност при класирането да бъде взета предвид най-високата оценка от всички положени изпити, което значително увеличава шансовете за успех.

Възможности за всички кандидати

На предварителните изпити могат да се явят както ученици, завършващи средно образование през 2026 г., така и кандидати от предходни години. Изпитите се провеждат в УНСС и в различни градове на страната за по-лесен достъп.

Кандидат-студентите могат да се явят на:

общ конкурсен изпит по математика (ОКИМ) - във формат на ДЗИ;

единен приемен изпит (ЕПИ); предварителен изпит във формат на ДЗИ, (БЕЛ или география и икономика);

тест по чужд език (ТЧЕ) - английски, немски, френски, испански или руски (оценката не е балообразуваща).

Записването за предварителни изпити става онлайн и на място. Кандидатстването също. При подаване на документите датата и часът на провеждане на заявените изпити се генерират автоматично и кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящ номер.

Явява се в определената зала 30 минути преди началото на изпита и задължително представя компютърната разпечатка и документ за самоличност - лична карта.

Престиж, традиция и реализация

УНСС е най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа със 105-годишна история, международно признание и модерен, практикоориентиран подход на обучение. Университетът предлага бакалавърски програми в областта на икономиката, финансите, управлението,администрацията, журналистиката, политическите и социалните науки и правото, както и възможности за стажове и успешна реализация в

страната и чужбина.