Комисията по вътрешна сигурност прие на първо четене промени в закона за МВР

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо чене с 12 гласа „за“ и един „въздържал се“ промени в Закона за МВР. Те са внесени от Маноил Манев, Христо Терзийски и Младен Маринов от ПГ на ГЕРБ-СДС. 

Законопроектът беше приет без дебати, съобщи БТА. 

Първата част на законопроекта предвижда точката за комуникация и координация във връзка с киберпрестъпления, които са свързани с тероризъм, да бъде Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Втората част на законопроекта е за това да се позволи в новопостроения затвор в Самораново да бъдат назначени надзиратели, обясни Маноил Манив пред депутатите в комисията. 

