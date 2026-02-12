Собственикът на БМВ-то, с което пиян уби семейство край Пазарджик, се размина с излизането от ареста

Апелативният съд в Пловдив отмени гаранцията от 5000 евро на Румен Георгиев, постановена от първата инстанция

Апелативният съд в Пловдив отмени гаранцията от 5000 евро на Румен Георгиев, собственик на БМВ-то, с което на 29 март м. г. пияният Тодор Нейков причини тежка катастрофа на магистрала "Тракия" край Пазарджик и семейство от Костенец загина. По-леката мярка за неотклонение беше определена от магистратите в Пазарджик, но с окончателно определение на втората инстанция той остава в ареста.

Водачът Тодор Нейков вече е с присъда - Окръжният съд в Пазарджик постанови 10 г. затвор за него, но наказанието беше намалено на 8 г. от ВКС с мотива, че то е явно несправедливо.

На фаталната дата Нейков и Георгиев пили цяла нощ и се качили на колата, за да търсят още алкохол. Георгиев бил с 1,85 промила, а Нейков - с 2,04, нямал и книжка, но въпреки това собственикът на БМВ-то му дал да кара. Двамата потеглили по магистрала "Тракия", Нейков карал със 181 км/час, на 58-ия километър в посока Бургас колата се блъснала в задната част на микробус "Форд Транзит", в който били майсторите ножари от Костенец Иван Радев и Весела Узунова. Последвал сблъсък и с ТИР и Радев и Узунова загинали на място.

Румен Георгиев прави пети опит да излезе на свобода от задържането си след тежката катастрофа.