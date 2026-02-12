Частното училище "Космос": Родителите на Алекс подадоха молба през декември да бъде отписан от училището

На 15.12.2025 г. в частното училище "Космос" е постъпила писмена молба от родителите 15-годишния Алекс, който беше намерен мъртъв край Околчица, да бъде отписан от училището от началото на втория срок на учебната 2025/2026 година –30.01.2026 г. Това се посочва позиция от ЧСУ „Космос" във връзка с изнесената информация от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) пред Народно събрание на Република България относно извършвана проверка от Министерство на образованието и науката (МОН) в учебното заведение.

Отписването е заведено административно на 03.02.2026 г., като в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 06.02.2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите, съобщават от учебното заведение.

"Към настоящия момент проверката на компетентните институции е висяща. Процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил, поради което не са формирани окончателни констатации и правни изводи. Публично представената информация отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая", пишат от училището, като посочват, че оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи, както и, че е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри.

"По отношение на конкретните факти: детето Александър Макулев е записано в училището през 2023 г. В хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба", пише в позицията.

"Категорично заявяваме, че дейността на училището се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закон за предучилищното и училищното образование, както и подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията. В своята дейност се ръководим от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето" , допълват от ЧСУ „Космос".

В последната седмица са установени случаи, при които отделни медии

разпространяват изображения на ученици на училището без изричното и информирано съгласие на техните родители или законни представители. Налице е и конкретен инцидент, при който екип на медия е причаквал ученици пред сградата на училището в часовете на тяхното пристигане с цел заснемане. С оглед защитата на децата и предотвратяване на ескалация на ситуацията е подаден сигнал на телефон 112 за съдействие от компетентните органи.

От учебното заведение призовават медиите да не разпространяват незаконно снимки на ученици от учебното заведение и, че ще информират обществеността при наличие на официални и окончателни резултати от проверката.