Общината обяви и допълнителни автобуси на 14 февруари за гробищните паркове в Шумен и кв. „Дивдядово“

От началото на седмицата Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС) почиства гробищните паркове в Шумен и кв. „Дивдядово“ в навечерието на Месопустна (Голяма) задушница, която тази година се отбелязва на 14 февруари.

Дейностите се изпълняват по график, като от 11 февруари, сряда, работници на направление „Паркове, зелени системи, обредни дейности и зоопарк“ към ОП „БКС“ извършват почистване в района на Гробищния парк в гр. Шумен. Събирането и изнасянето на отпадъците ще продължи до 13 февруари, петък.

От 12 февруари, четвъртък, се почиства и Гробищният парк в кв. „Дивдядово“.

Дейностите на екипите включват и премахване на опасни клони на дървета. Товарят се и се изнасят клони, зелена маса и битови отпадъци. Почистват се алеите и зелените площи, поставят се чували за смет по стойките, изхвърлят се отпадъците от контейнерите за смет.

Работниците от направление „Чистота“ към ОП „БКС“ почистват също и тротоара от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ до Гробищния парк.

По повод Голяма задушница Общината организира на 14 февруари, събота, и допълнителни автобуси за гробищните паркове в Шумен и „Дивдядово“ - https://www.shumen.bg/bg/novini/za-golyama-zadushnitsa-shte-e-osiguren-dopalnitelen-transport

Припомняме, че на 28 януари кметът проф. Христо Христов посочи, че след подобряването на метеорологичните условия ще се пристъпи и към асфалтиране на паркинга пред Гробищния парк в Шумен и на участъка от входа на дървената борса при Корпус 3 на Шуменския университет. С това, след завършването на ремонта на ул. „Университетска“, ще приключи и облагородяването на целия район около университета, каза още кметът при въвеждането в експлоатация на основно ремонтираната улица.