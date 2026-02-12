В Стара Загора осъдиха украинец, участвал в телефонна измама

Районният съд в Стара Загора осъди украински гражданин, участвал в телефонна измама, съобщиха от съда. На 22-годишния украинец, неосъждан до момента, бе наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година, което наказание бе отложено с изпитателен срок от три години.

Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 04.03.2025 г. в Стара Загора, в съучастие като помагач, с неустановено по делото лице (извършител), с цел да набави имотна облага за себе си и за извършителя, умишлено улеснил същия да поддържа заблуждение у 84-годишен мъж, че трябва да предостави парична сума с цел да помогне на органите на МВР да бъдат заловени престъпници от „украинската мафия", които възнамерявали да му вземат имотите и парите. Причинената имотна вреда е в размер на 400 евро и 5000 лева.

Делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие. Съдът приложи процедурата, след като подсъдимият призна изцяло вината си и изложените в обвинителния акт факти и обстоятелства.

През февруари 2025 г. украинският гражданин попаднал на обява във Фейсбук, в която предлагали работа. Първоначално той се свързал с непознат мъж по мобилно приложение, но после комуникацията продължила чрез телефонен номер на румънски оператор. Разговорите между двамата се водили на български език, от които подсъдимият разбрал, че работата се състои в получаване и предаване на пратки. След предварителни указания 22-годишният мъж пристигнал в Стара Загора и посетил адреса на пострадалия, от където взел парите.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Стара Загора.