Условна присъда за жена, управлявала в Стара Загора лек автомобил с 2,25 промила алкохол

За шофиране с 2,25 промила алкохол в кръвта 40-годишна жена получи условна присъда, съобщиха от Районния съд в Стара Загора.

Той одобри споразумение и наложи наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което отложи с изпитателен срок от три години, на жената, която не е осъждана до момента.

Съдът я призна за виновна в това, че на 17.01.2026 г. в Стара Загора е управлявала лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, в частност 2,25 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза. Обвиняемата е лишена от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година и шест месеца.

Лекият автомобил, послужил за извършване на престъплението, съгласно определение на съда, е отнет в полза на държавата.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.