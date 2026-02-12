ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временната президентка на Венецуела е поканена на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22277047 www.24chasa.bg

Условна присъда за жена, управлявала в Стара Загора лек автомобил с 2,25 промила алкохол

Ваньо Стоилов

[email protected]

1400

За шофиране с 2,25 промила алкохол в кръвта 40-годишна жена получи условна присъда, съобщиха от Районния съд в Стара Загора. 

Той одобри споразумение и наложи наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което отложи с изпитателен срок от три години, на жената, която не е осъждана до момента. 
Съдът я призна за виновна в това, че на 17.01.2026 г. в Стара Загора е управлявала лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, в частност 2,25 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза. Обвиняемата е лишена от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година и шест месеца.

Лекият автомобил, послужил за извършване на престъплението, съгласно определение на съда, е отнет в полза на държавата.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)