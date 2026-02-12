ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временната президентка на Венецуела е поканена на ...

Владимир Георгиев от БСП: Не може в последния момент да се правят изменения в Изборния кодекс

Владимир Георгиев

Искрено се надявам на честни избори. Не може в последния момент да се правят изменения в Изборния кодекс. Това каза заместник-председателят на ПГ на „БСП – Обединена левица" Владимир Георгиев по Би Ти Ви.

Парламентарната група на БСП тепърва ще се събере, за да реши как да процедира по ветото, което президентът Илияна Йотова наложи на Изборния кодекс. 

По думите на Георгиев предстоят дискусии и диалог в партията. Относно избора на президента Илияна Йотова за Андрей Гюров за служебен премиер той коментира, че от партията нямат сериозни възражения. 

"Г-жа Йотова е една от най-уважаваните социалисти, с много подкрепа от нас. Първата ни стъпка е след избора на председателя ни, са парламентарните избори. Ще дойдат предложения", каза Георгиев на въпрос дали Йотова ще е кандидатът от БСП за президент на изборите тази година.

А на въпроса дали Румен Радев ще привлече симпатизанти, Владимир Георгиев отговори така: "Радев ще окаже влияние на всички партии. Неминуемо наши симпатизанти ще го подкрепят".

Според него от БСП са били сдържани в изказванията си за случая в Петрохан, защото "не смятат да уронват престижа на институциите". Ние искаме да ги оставяме те да работят спокойно и да не политизираме случая, обясни Георгиев. 

Владимир Георгиев

