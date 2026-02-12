Съдът остави в ареста 17-годишния, извършил грабеж на телефон в Казанлък

Районният съд в Казанлък взе мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на 17-годишно момче, извършило грабеж на телефон, съобщиха от съда. На С.С. е повдигнато обвинение за това, че на 08.02.2026 г. в град Казанлък, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, е отнел чужда движима вещ - мобилен телефон, от владението на 29-годишна жена с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила.

Съдът прие, че от събраните до този момент доказателства може да се направи обосновано предположение, че непълнолетното момче е извършило престъплението, за което му е повдигнато обвинение.

По отношение на опасностите обвиняемият да се укрие и/или извърши престъпление съдът счете, че и двете са налице. На първо място, за съда е налице реална опасност той да извърши престъпление. Видно от справката му за съдимост, обвиняемият е с обременено съдебно минало. През 2025 г. вече е осъждан за подобно деяние, за което е получил условно осъждане, а сегашния грабеж извършва в изпитателния му срок.

От приложената характеристичната справка е видно, че тийнейджерът се води на отчет в Детска педагогическа стая при РУ-Казанлък. От данните по делото съдът прие, че има и опасност обвиняемият да се укрие и да препятства разследването.

Към този момент С. С. е на 17 години, а съгласно Наказателно-процесуалния кодекс мярката за неотклонение "задържане под стража" се взема в изключителни случаи спрямо непълнолетни лица. Но съдът прие, че поведението на обвиняемия представлява изключителен случай заради лошите му характеристични и криминалистични данни.

Определението на Районен съд - Казанлък подлежи на обжалване и/или протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора в три дневен срок.