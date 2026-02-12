ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипаха двама, докато товарят контрабандни цигари за над 66 хил. евро в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Цигарите били в стекове и кашони. Снимки: МВР

 Държали ги в подземен паркинг в район "Южен"

Двама мъже - на 37 и 40 години, са задържани в момент, в който товарят кашони с цигари без български бандерол от гаражна клетка в лек автомобил в подземен паркинг на жилищна кооперация в пловдивския район „Южен". Това се е случило вчера, а при претърсването на помещението там били открити общо 366 000 фабрични къса цигари от две различни марки, разпределени в кутии, поставени в кашони, на обща стойност 66 421 евро.

37-годишният е освободен срещу парична гаранция от 5000 евро, той е и със забрана да напуска страната. На другия също е определена гаранция, но от 2500 евро. 

По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са експертизи и др., съобщават от прокуратурата. 

Цигарите били в стекове и кашони. Снимки: МВР
