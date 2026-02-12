Остава в ареста бащата, убил сина си и наръгал дъщеря си и майка си в София

Софийска градска прокуратура привлече обвиняем и го задържа за срок до 72 часа за убийство на сина му и опит за убийство на дъщеря му и майка му. Трагичният инцидент се разигра днес в София. Задържаният мъж на 44 години е с прорезна рана на ръката, вероятно от ударите по близките си. 21-годишното момче е починало, 15-годишното момиче е с множество прободни рани, а 78-годишната жена е наръгана в корема и гърдите.

Ето какво съобщават от прокуратурата:

Днес, 12.02.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем П. А. Т. за това че на същата дата в гр. София, ул. „Гълъбец" умишлено е умъртвил П. П. Т. – негов син, като го намушкал с нож в областта на корема и шията и деянието е извършено с особена жестокост; че е направил опит умишлено да умъртви Е. Т. – негова дъщеря, като я намушкал с нож в областта на корема и гърба и Г. Т. – негова майка, която намушкал с нож в областта на торса.

И трите престъпления са извършени в условията на домашно насилие. На Е. Т. и Г. Т. е оказана висококвалифицирана медицинска помощ, което е предотвратила летален изход.

И за трите престъпления по чл. 116, ал. 1 НК законът предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Досъдебното производство е образувано на 12.02.2026 г. в условията на неотложност и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.