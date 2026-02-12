Комисията по външна политика подкрепи 14 февруари да е Ден на българо-полското приятелство

Парламентарната комисия по външна политика прие единодушно с 12 гласа „за" проект на решение за обявяване на 14 февруари за Ден на българо-полското приятелство и сътрудничество.

Проекторешението е внесено от депутати от Групата за приятелство България – Полша в Народното събрание. Нейният председател Драгомир Петров („Има такъв народ") посочи, че инициативата за обявяване на 14 февруари за Ден на българското-полското приятелство и сътрудничество е на президента на България (2017- 2026 г.) Румен Радев и на полския му колега Анджей Дуда от май 2025 г. Всички членове на Групата за приятелство България-Полша се обединихме за това решение, посочи той. Петров каза, че датата е внимателно избрана, тъй като на 14 февруари Българската православна църква отбелязва Успението на свети Константин Кирил Философ. На този ден папа Йоан Павел Втори обявява светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа, допълни той, цитиран от БТА.

От Министерството на външните работи (МВнР) също изразиха положително становище по проекторешението. Инициативата е на българската страна и бе представена от президента Румен Радев по време на официалното посещение на полския президент Анджей Дуда в София на 7 май 2025 г., посочи Стела Димитрова от МВнР. Идеята беше приветствана от полска страна, като двамата президенти отправиха съвместен призив към парламентите на двете държави за приемане на необходимите актове, посочи тя. На тази дата се отбелязва денят на кончината на свети Кирил Философ, който се почита в православната и в католическата християнска традиция, което допълнително засилва символичното ѝ значение, каза още Димитрова.