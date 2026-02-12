ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временната президентка на Венецуела е поканена на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22277354 www.24chasa.bg

Глобиха общински съветник от Хасково и сина му за хулиганство

1220
Полиция СНИМКА: 24 часа

Районният съд в Хасково разгледа и одобри внесено споразумение между прокуратурата и защитата на двама обвиняеми за хулиганство, като ги освободи от наказателна отговорност и им наложи административно наказание „глоба“ в размер на по 766,94 евро (1500 лева) за всеки, съобщиха от пресслужбата на съда.

Ресторантьорът и общински съветник Здравко Узунов (56 г.) и синът му Светослав Узунов (36 г.) бяха обвинени в извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и демонстриращи явно неуважение към обществото. Инцидентът е станал на 21 март 2024 г. в стопанисвания от тях ресторант „Пещите“, съобщава БТА. 

По сигнал за силна музика в заведението пристигнали полицейски служители. Узунов-старши напръскал с вода един от тях, а синът му блъснал друг полицай. Двамата отправили и обиди и заплахи към служителите на реда.

Здравко Узунов е общински съветник от 24 юни 2024 година, когато след частичните предсрочни избори за Общински съвет в Хасково, Общинската избирателна комисия утвърди имената на новоизбраните съветници. 

    

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)