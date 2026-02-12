Глобиха общински съветник от Хасково и сина му за хулиганство

Районният съд в Хасково разгледа и одобри внесено споразумение между прокуратурата и защитата на двама обвиняеми за хулиганство, като ги освободи от наказателна отговорност и им наложи административно наказание „глоба“ в размер на по 766,94 евро (1500 лева) за всеки, съобщиха от пресслужбата на съда.

Ресторантьорът и общински съветник Здравко Узунов (56 г.) и синът му Светослав Узунов (36 г.) бяха обвинени в извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и демонстриращи явно неуважение към обществото. Инцидентът е станал на 21 март 2024 г. в стопанисвания от тях ресторант „Пещите“, съобщава БТА.

По сигнал за силна музика в заведението пристигнали полицейски служители. Узунов-старши напръскал с вода един от тях, а синът му блъснал друг полицай. Двамата отправили и обиди и заплахи към служителите на реда.

Здравко Узунов е общински съветник от 24 юни 2024 година, когато след частичните предсрочни избори за Общински съвет в Хасково, Общинската избирателна комисия утвърди имената на новоизбраните съветници.