Кандидатстудентската кампания в Техническия университет – София в последните години става все по-силна. Местата държавна поръчка в най-желаните специалности се запълват още на първо класиране. И неслучайно. Специалностите, които предлага университетът в области като мехатроника, компютърни науки, киберсигурност, машиностроене, електроника и микроелектроника, телекомуникации, автоматизация, енергетика, електроенергетика и енергийна ефективност, виртуално инженерство - са все по-атрактивни, но и устойчиви.

За поредна година в рейтинговата система на университетите в България Техническият университет – София се нареди на първо място в 6 професионални направления. Призовите места са в традиционно силните направления „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

А по-новите специалности като Интелигентни системи и изкуствен интелект, Киберсигурност, Анализ на данни, Интелигентни системи в индустрията, града и дома, Аерокосмическо инженерство, Аерокосмически комуникации, Информатика и софтуерни науки, Индустриален мениджмънт, Технологично предприемачество не само звучат модерно и атрактивно за младите хора, но и са създадени съвместно с водещи световни компании като Bosch, Nidec, NVIDIA, IBM, Siemens, SAP.

Университетът държи на силните си връзки с индустрията и тези специалности, реализирани съвместно с бизнеса са само едно от доказателствата за това. Студентите имат възможност да бъдат обучавани от експерти от реалния бизнес и да стажуват във водещи компании. Много от тях започват професионалния си път директно от студентската скамейка. Над 90% от завършилите университета започват работа по специалността си, с начални заплати над средните за страната и региона.

Техническият университет – София предлага обучение за бакалаври и магистри на четири езика – освен на български, и на английски, немски и френски. Студентите получават дипломи, признати по света.

Вече няколко години ТУ – София е част от Европейския технологичен университет – Алианс от 9 партньорски технически университета от цяла Европа. (European University of Technology – EUt+)

Това дава прекрасна възможност на студентите да изкарат част от обучението си във всеки един от университетите – партньори.

Доказателство за международната разпознаваемост на университета е устойчивото му присъствие в международните рейтингови системи. ТУ – София е единственият български представител в областта на инженерните науки в Times Higher Education World University Rankings — класация, в която за 2026 г. попадат едва пет български университета. Университетът влезе и в класацията QS World University Rankings: Europe 2026 като водещо техническо и изследователско висше училище с много висока научна интензивност и специализиран профил в инженерните и технологичните науки. Класирането отразява устойчивото развитие на университета в областта на научните изследвания, интернационализацията, връзката с бизнеса и приноса към устойчивото развитие, както и активната му роля в европейските образователни и научни мрежи. Присъствието на Техническия университет – София в QS World University Rankings: Europe потвърждава нарастващата международна разпознаваемост на университета и усилията му за повишаване на качеството на образованието, научните постижения и глобалната конкурентоспособност.

От 2022 г. ТУ – София притежава официален статут на изследователски университет, което го прави национален лидер в инженерните и приложните науки. Дейността му е тясно съобразена с нуждите на индустрията и е насочена към развитие на висококачествени, обществено значими научни изследвания и ефективен трансфер на знания към реалната икономика.

Със своята визия, съвременно обучение, научноизследователска дейност, материална база на световно ниво, национална и международна експертиза и дейност, вече 80 години ТУ - София създава техническия елит на страната и целия регион.