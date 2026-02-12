Атанас Запрянов и Емил Ефтимов ще участват в Мюнхенската конференция по сигурността

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват на 13 и 14 февруари в 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. Всяка година форумът събира представители на държавни институции на най-високо ниво и лидери на общественото мнение от различни региони по света, за да обсъдят ключовите предизвикателства в областта на външната политика и политиката на сигурност.

Сред темите на дискусиите в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения, регионалните конфликти, последиците за сигурността, основаващи се на технологичния напредък и др. Във фокуса на вниманието ще бъдат и въпроси, засягащи критичните аспекти на глобалната политика за отбрана и сигурност, включително европейското сътрудничество в областта на отбраната, развитието на способностите на въоръжените сили, както и иновациите в отбраната и контрола върху въоръженията.