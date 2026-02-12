Полицията в Разград предотврати опит за ало измама

Телефонна измама по класическата схема, при която извършителите убеждават граждани да съдействат на полицията за разкриване на престъпление, е предотвратена в региона. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

От полицейската дирекция уточняват, че на стационарни телефони се обаждат мъже, които се представят за полицейски служители. Те обясняват на хората, че действат по сигнал за телефонни измамници, разполагащи със списък с номера, на които звънят с предложение за доставка на дърва. В хода на разговора мнимите полицаи се опитват да убедят хората да съдействат за залавянето на извършителите, като ги разпитват дали разполагат с налични парични суми в домовете си или със спестявания в банки.

Говорителят на ОД на МВР в Разград Илияна Георгиева каза пред БТА, че подобни обаждания са отправени към няколко души в рамките на деня. В един от случаите гражданинът е проявил бдителност и е подал сигнал на телефон 112. До предаване на пари не се е стигнало и няма довършена измама, уточни Георгиева. По думите й измамниците звънят наред с надеждата някой да се подведе.

От полицията отново отправят апел към гражданите да не се доверяват на телефонни обаждания с искане за пари, независимо от предлога. „Полицията не иска пари по телефона“, подчертават от ОД на МВР в Разград.

При съмнение за измама гражданите могат да проверят истинността на твърденията на телефон 112 или на тел. 084/660577 в Районното управление в Разград. От дирекцията призовават хората да не предоставят парични средства на непознати, представящи се по телефона за полицейски служители, представители на съдебната система, лекари или други длъжностни лица, независимо от повода.

В анализа на ОД на МВР в Разград за миналата година бе отчетен ръст при телефонните измами, като за отчетния период са регистрирани 11 случая, от които три остават недовършени. За сравнение през 2024 г. подобни престъпления са били четири. Жертвите на телефонните измами са предимно възрастни хора над 65 години със стационарни телефони в домовете си.