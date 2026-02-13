Бургас ще захранва с кадри в областта на нефта и газа

След СУ, НАТФИЗ и Художествената академия филиал откри и Минногеоложкият университет

От Бургас ще излизат специалсти във важни области, свързани с нефт и газ. Това е договорено при откриването на филиала на Минногеоложкия университет "Св. Иван Рилски" в черноморския град, споразумение за което подписаха кметът Димитър Николов и ректорът проф. Ивайло Копрев.

Вузът отваря за учебната година 2026-2027 две нови за града специалности

- "Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии" и "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ".

Точно те са избрани за бургаския филиал с идеята да подготвят инженери и специалисти, за да се отговори адекватно на нарастващите нужди на енергийния и индустриалния сектор. Специалностите не се дублират с програмите на другите университети в града.

Споразумението с вуза предвижда през втората академична година да бъде разкрита и специалност "Подземно строителство", която подготвя кадри, необходими при проектирането, изграждането и поддръжката на подземни рудници, тунели, хидро- и енергосъоръжения, а също и при укрепване на свлачища.

"Имаме пълната подкрепа на МОН и на Министерството на енергетиката. Учебната база на новия филиал ще бъде в модерния студентски кампус, който в момента строим. Освен това община Бургас ще осигури и стипендии за бъдещите студенти", заяви кметът Димитър Николов.

"Това, което правите с привличането на нови висши училища, е феноменално, защото така се създава един източен център на образование. Това носи баланс, тъй като в момента повечето университети са съсредоточени в София", коментира проф. Копрев. И добави, че филиалът на Минногеоложкия университет (МГУ) ще си партнира активно с другия държавен вуз - "Проф. д-р Асен Златаров", и обмисля възможностите за съвместни магистърски програми.

Днес в Бургас ще се проведе преглед на висшето образование, на което МГУ ще представи в пълен обем специалностите, които ще се преподават в морския филиал. Откриването му бе по предложение на кмета Димитър Николов, за което получи подкрепа от общинския съвет през октомври.

За настоящата учебна година Бургас бе единственият град в страната, който отчете ръст на записаните студенти. През 2025 г. те бяха с 650 повече, отколкото който и да е друг град, като повечето от тях не са местни. Университетските преподаватели също проявяват интерес към Бургас.

"С откриването на филиала на МГУ не само

даваме възможност на бургаски деца и на млади хора от цялата страна да учат тук

по специалности, които досега не са съществували в града. Ще заложим на търсени като геодезисти, подземно и надземно строителство. Така разширяваме ветрилото от инженерни специалности в Бургас", казва кметът Николов.

В момента предлагането на такива кадри е недостатъчно на трудовия пазар. Това не спомага за ефективното функциониране и растеж на предприятията в региона затова откриването на бургаския филиал се счита за добре дошло за развитието на бизнеса, създаването и внедряването на иновации, за откриване на нови работни места и привличането на нови инвеститори.

Откриването на филиала е в съответствие със стратегията за развитие на висшето образование (2021–2030), Националната карта на висшето образование, както и с демографската стратегия на община Бургас, която залага на инициативи за задържане на млади хора.

През последните години в морския град се откриха няколко филиала, сред които на СУ "Св. Климент Охридски", на Художествената академия и НАТФИЗ. Заради увеличения приток на млади хора и преподаватели започна ударно строеж на студентски кампус с две общежития, в които ще има и малки апартаменти.