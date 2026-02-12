Столичният общински съвет блокира смяната на ръководството на „Столичен автотранспорт"

Столичният общински съвет не подкрепи предложението за освобождаване на ръководството на „Столичен автотранспорт" ЕАД и за стартиране на открит конкурс за избор на ново професионално управление. Решението беше взето въпреки натрупаните през последните месеци сериозни въпроси около управлението на дружеството, включително спорни обществени поръчки, дългосрочни договори с финансови ангажименти за милиони и решения, които увеличават разходите без да подобряват услугата за гражданите.

„При наличието на толкова сериозни и публично известни проблеми, отказът от управленска промяна на практика означава поемане на отговорност за продължаването на същия модел. Това е форма на съучастие в лошото управление на транспорта", заяви заместник-кметът по транспорт.

Натрупани системни проблеми

Столичната администрация нееднократно е посочвала, че „Столичен автотранспорт" работи в изключително трудна среда – остарял автопарк, недостиг на близо 290 шофьори, натрупани с години структурни проблеми и висока зависимост от общински субсидии. Именно поради това всяко управленско решение следва да бъде насочено към повишаване на надеждността, ефективността и качеството на услугата.

„В условия на недостиг на кадри и амортизиран подвижен състав не можем да си позволим решения, които правят системата по-скъпа, без да я правят по-добра", подчерта заместник-кметът.

Неизползвани законови възможности

Според администрацията законът за обществените поръчки предоставя достатъчно инструменти за гъвкаво действие – включително възможност за пряко договаряне при неадекватни оферти, покана към официални дилъри и използване на процедури, позволяващи постигане на по-добри условия в рамките на наличния бюджет.

„Тези инструменти не бяха използвани в пълнота. Вместо активен и отговорен управленски подход, чухме обяснения, че 'няма оферти' и че 'такъв е пазарът'. Това не може да бъде достатъчно основание, когато става дума за милиони публични средства", посочи Чаушев.

В контекста на закупуването на употребявани автобуси администрацията обръща внимание, че пазарът на подобни превозни средства е специфичен и изисква задълбочена техническа оценка. Разликата между автобус със 700 000 км пробег и такъв с 300 000 км не е само ценова, а пряко засяга експлоатационния живот, честотата на ремонтите и общата надеждност на услугата.

Дългосрочни ангажименти с висока цена

Подобни въпроси възникват и по отношение на договора за доставка на природен газ. При наличен лиценз за директна покупка е избран модел с посредник и фиксирана надбавка за многогодишен период. По изчисления на администрацията това ще доведе до над 4 милиона евро разходи само за посредническа комисионна – сума, съпоставима със задълженията на дружеството за гориво.

„Когато имаш право да купуваш директно, но избираш модел, който оскъпява доставката, това означава допълнителна тежест за бюджета на София. А бюджетът на София е бюджетът на софиянци", заяви заместник-кметът.

От Столична община подчертават, че управленските решения в транспортните дружества имат пряко отражение върху ежедневието на хората – закъснели автобуси, по-чести аварии, ограничени възможности за инвестиции в нов подвижен състав и по-трудни условия на труд за служителите.

Въпреки решението на Столичния общински съвет, от администрацията заявяват, че ще продължат да настояват за поемане на ясна управленска отговорност и за провеждане на открит конкурс за избор на ново, професионално и устойчиво ръководство на „Столичен автотранспорт" ЕАД.

„Градският транспорт е стратегически сектор за София. Той не може да се управлява с оправдания и временни решения. Необходима е прозрачност, професионализъм и дългосрочна визия. Ще продължим да работим за това", заяви заместник-кметът по транспорт.