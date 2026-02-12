Попитан имал ли е шпиони при Калушев, Деньо Денев отрича служители на ДАНС да са ходили в хижата

"Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място“, заяви и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев. Това обаче стана в отговор на въпрос дали е имало агенти в сдружението на Ивайло Калушев „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) в хижата. Днес от ПП-ДБ обявиха, че по тяхна информация поне двама от шестимата загинали от групата на Калушев са били сътрудници на ДАНС.

Реално Денев не отговори на обвинението. Причината е, че служители на ДАНС са тези хора, които са назначени на заплата към агенцията. А сътрудниците не са служители на ДАНС, а външни за агенцията хора, които й предоставят информация.

Не стана ясно дали все пак Денев не се е объркал и вместо да отговори на въпроса отново опровергава твърдения от първите дни на случая, когато се твърдеше, че агенти на ДАНС са били при трите трупа в хижа "Петрохан" преди полицията. В сряда Денев отказа да отговори в парламента на директен въпрос дали ДАНС е имала сътрудници сред загиналите.

Предвид получените при нас сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за престъпления и сме ги изпратили на прокуратурата, каза Денев в отговор на въпрос относно сигнали, изпратени преди години в ДАНС за нарушения, свързани отново със сдружението.

Денев посочи, че не е разбрал, че днес депутати са му поискали оставката.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" днес поискаха оставката на Денев. Като мотив депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов, който е и зам.-председател на парламента, посочи, че на вчерашното изслушване в парламента по случая "Петрохан" Денев е демонстрирал явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като не е отговорил на въпрос дали в неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС.

По време на изслушването Денев каза, че през юни 2024 г. в ДАНС са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“.

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС, допълни Денев, цитиран от БТА.