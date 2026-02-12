Желязков за "Петрохан": Жертвите и техните близки имат правото да запазят честта и достойнството си

Премиерът в оставка Росен Желязков за първи път коментира случая "Петрохан", разтърсил цялата държава през последната седмица.

„Жертвите и техните близки имат правото да се запази честта и достойнството им. Дори за тези, които не са сред нас важи презумпцията за невиновност. Важното е в тази ситуация да се съберат доказателства за всички релевантни факти и тогава да се правят правните квалификации, да се търси има ли вина и кой е виновен и какво трябва да бъде наказанието", заяви Желязков.

Според него институциите трябва да бъдат оставени на спокойствие, за да си свършат работата.

"Непрекъснатият натиск може да доведе до грешки в стремежа да се дадат прибързани отговори. В момента нямаме право политически да налагаме внушения, впечатления или твърдения. Това не би било честно, ако приемаме, че сме правова държава. Не мога да коментирам конкретни аспекти на разследването или неговия ход, тъй като политически не е редно да се намесваме в работата на разследващите органи", заяви премиерът Желязков, който е на посещение в Белгия за заседание на Европейския съвет.

"Пред президента стоеше един нелесен избор заради ограничения контингент от потенциални кандидати за служебен министър-председател като според дадените предварително характеристики, той трябва да отговаря на поне две. Първо да съумее да организира честни, прозрачни избори, което трябва да бъде гарантирано от това, че е равноотдалечен от всички политически играчи. А второто е да има необходимия административен опит", каза Желязков.

"Според моята преценка Андрей Гюров е един възпитан, ерудиран колега, който познавам от три парламента, в които той беше шеф на ПГ на ПП. А какъв ще е кабинетът ще видим, когато научим имената следващата седмица. Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет. Нашето правителство ще направи всичко възможно да има не само плавно предаване, но и да остави решени по-голяма част от проблемите в тази сложна обстановка", обясни той.

Относно ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс за секциите в чужбина, Желязков каза: