Маневри на 4-ия етаж: Радев кове проекта си от столичен хотел, там посреща съратниците си

Две коли на НСО дискретно влизат и излизат от гаража на бул. "Тодор Александров", мястото посещават бивши депутати и служебни министри. Както и други познати лица, които отричат да са съпричастни с партийните дела на експрезидента

Къде точно се кове проектът на Румен Радев, докато поелата от него поста на президент Илияна Йотова търси възможния служебен премиер и нормализацията на политическия диалог?

Извън догадките за хората, с които Радев ще се яви на изборите, любопитно е и къде се помещава неговият щаб.

Две седмици след като си тръгна от “Дондуков” 2, той пусна пост във фейсбук за случилото се в хижа “Петрохан”, придружен от снимка от офис. На нея бъдещият партиен лидер е изправен пред малка дървена библиотека, отстрани са аранжирани българският и европейският флаг. На полиците се различават метални пластики - на свети Георги, пробождащ змея, на орел с разперени клиле, както и икона на Света Богородица. А Радев, вече извън протокола на високия пост, не е сложил вратовръзка, е в костюм и бяла риза.

Водени от витаещите от седмици догадки, че е възможно този офис да е разположен в небезизвестен столичен хотел на столичен булевард, недалеч от президентството,

“24 часа” потърси да открие признаци за партийно строителство в сградата, в която има освен офиси галерия, ресторант, заседателни и конферентни зали, които са наемани за различни събития.

Денят е вторник, по същото време президентът Илияна Йотова финализира консултациите с парламентарните партии, преди да определи служебния премиер.

По обяд няма видимо движение пред хотела. В деликатен разговор със служители обаче получаваме потвърждение, че на един от последните етажи май се работело по “някаква структура”.

Репортерът ни се представя за млад сътрудник на въпросната “структура” и в последвали разговори с персонала се изяснява, че неведнъж в комплекса е засичан бившият президент.

Последно са видели там Румен Радев предния ден около 12 часа по обяд.

“Обикновено го засичам, когато поръчва кафе за горе, иначе не се качва оттук”, споменава един от служителите.

Въпреки че няма информация към момента Румен Радев да е на територията на хотела, забелязваме последователно двама гардове от НСО.

Според закона българските президенти имат право до живот на пенсия и държавна кола с шофьор, пари за офис и сътрудник. А в първата година след напускане на поста все още НСО ги вози и охранява с две коли. Затова на 23 януари Радев напусна президентството не със семейната шкода, а с лимузина, придружен от засилена охрана.

Екипът на “24 часа” засече на следващия ден и двете коли на НСО. Малко след 17 ч в сряда в една от тях бе самият Радев, напускайки сградата.

И в двата дни бившият евродепутат от БСП Петър Витанов е във фоайето на хотела

Той е сред политиците, които не крият близостта си с Радев и бъдещия му проект.

Непознати мъже в костюми слизат с асансьора от горните етажи на комплекса и бързо напускат хотела.

С напредването на следобеда броят им се увеличава. Един от тях е бившият

служебен министър на иновациите Александър Пулев

Качва се на 4-ия етаж, именно там има офиси. Остава около час.

Минути след това хотела напуска и бившият депутат от ДПС Валентин Тончев, който не се присъедини към “Ново начало”. Но не е бил там по “президентски” дела, обясни самият той, потърсен от екипа ни.

Нямам никакъв контакт с президента, собственикът на хотела ми е близък, съседи сме в Созопол, при него бях, обясни Тончев.

Също по служебни дела, които нямали общо с Радев, на среща влиза и излиза известен столичен адвокат.

Забелязваме и бившия соцдепутат и бивш кандидат за кмет на Габрово от “Левицата” Николай Григоров. Публична тайна е, че много червени кметове и други местни фигури от БСП са се обърнали към експрезидента и подпомагат партийното му строителство. Григоров обаче настоява, че не е сред тях и не е ходил до щаба на Радев във въпросния ден.

Иначе хотелският комплекс често е избиран от БСП за мероприятия. Там например миналия май жените социалисти отбелязаха 20 г. от създаването на обединението си, което бе уважено и от Илияна Йотова като вицепрезидент и негов бивш член.

Собственик на комплекса е поетът Ангел Симеонов, който във времето е регистриран няколко пъти като дарител на БСП. Известен и като страстен почитател на изкуството и колекционер, той е основател на едноименен културен фонд, в който съпредседател е Емил Дриндолов - няколко пъти включван в кандидатдепутатските червени листи, последно през 2023 г.