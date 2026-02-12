Копринков аут от "Дондуков", Йотова обявява нова структура на администрацията (Обзор)

Секретарят на президента по вътрешна политика Николай Копринков вече не работи на “Дондуков” 2. Той не е част от моя екип, обяви държавният глава Илияна Йотова в отговор на журналистически въпрос по време на първата си пресконференция, откакто е на поста.

Тя обясни, че името на Копринков все още стои на сайта на институцията, тъй като до дни ще бъде обявена новата структура на администрацията на президента. “Не ми остана време да се огледам. Буквално от първия ден трябваше да се започнат разговорите със служебните кандидати за министър-председател”, обясни президентът Йотова.

Николай Копринков беше сочен за дясна ръка на президента Румен Радев и като основен двигател за неговия бъдещ политически проект. Неофициално се смяташе, че той държи връзката с кметовете по страната. Името му често бе обект на политически атаки, а лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски неведнъж е описвал бившия кмет на пловдивското село Труд като “касиера на Радев в енергетиката”.

Когато Румен Радев напусна президентството и част от секретарите му си тръгнаха с него, изненадващо Копринков остана в екипа, наследен от Илияна Йотова. Сега става ясно, че е било за кратко.

В първото си медийно участие, след като напусна “Дондуков” 2, Румен Радев защити доскорошния си секретар по вътрешна политика. “Какъв е проблемът? Около Копринков се завъртя една легенда, която знаем кой я пусна - един майстор на късия разказ. Тя се пое от неговите медии и досега се върти без никакво доказателство. Ако аз имам доказателства за нарушение на закон от хора от моя екип, ще се освободя. Но да изхвърлям хора, без черно на бяло да имам доказателства, не приемам такава политика”, каза Радев в предаването “Панорама” на БНТ.