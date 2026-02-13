Волейболистът Владимир Николов май повежда листа на Радев, бившият зам.-кмет по финансите на София в екипа по програмата

Волейболистът Владимир Николов може да влезе в политиката с поректа на Румен Радев. Неговото име се спряга за водач на листа на коалицията в София. Потърсен от “24 часа”, Николов не вдигна телефона си.

Николов е многократен шампион на България, световен и европейски бронзов медалист. А сега по неговите стъпки тръгват и синовете му Александър и Симеон, които са част от националния ни отбор, завоювал вицешампионската титла на последното световно първенство. През годините на президенството си Радев е бил съпричастен с успеухите на волейболните ни асове, Николов и той са показвали дружески отношения.

Още едно звездно спортно име се завъртя за бъдещите листи на Радев - на световния шампион по гимнастика Йордан Йовчев. Според запознати обаче личен раговдор с шампиона засега няма, нито той има готовност за включване. Йордан Йовчев Снимка: Архив

И друго име, но от политиката, е свързвано с бъдещата партия. По неофициална информация бившият зам.-кмет по финансите на София Иван Василев не само ще участва в листите, но и е част от екипа, който пише управленската програма.

“Когато има нещо официално, свързано с екипа на президента Румен Радев, той ще си го обяви”, лаконичен бе Василев пред “24 часа”. Иван Василев Снимка: Архив

Той бе сочен за най-близкия човек до кмета Васил Терзиев през първата половинса на мандата му и когато обяви оставката си миналия август, изненада мнозина. Направи го точно когато на общината ѝ се наложи бързо да търси нова обслужваща банка. Василев изчака да приключи процедурата и когато смяната на финансовата институция мина безаварийно, си тръгна от “Московска” 33. Още тогава се появи слух, че Василев ще се присъедини към екипа на Радев, тъй като е част от инициативния комитет, издигнал го за втори мандат, но бившият зам.-кмет го отричаше. В момента се занимавал с докторантурата си в УНСС. Подчертава, че винаги се е борил за политики, водещи до изпреварващ икономически растеж, предприемачество и иновации.