Деян, открил труповете на “Петрохан”, за лама Иво: Новите неща с него ме шокираха, но промени живота ми за добро (Обзор)

Илиев заживял с Калушев на 16 г., приел учението му, но се задомил с мексиканка и напуснал сектата

Деян Илиев - човекът, който първи намира труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев до хижа “Петрохан”, е разпитван от полицията още в първите дни на разследването, но е освободен без подозрения, че има нещо общо със случая. Той е един от най-дългогодишните приятели и най-добрите ученици на ламата Ивайло Калушев, но по неофициални данни излиза от кръга на най-посветените и преданите през 2019 г. заради връзка с жена в Мексико.

Необичайно за Калушев, когото будисти обвиняват в непреклонност към ученици, които изоставя, Деян Илиев остава все пак в контакт с групата. От година живеел с мексиканката Лола в къща в село Гинци, което е най-близо до базата на планинските рейнджъри.

На 1 фавруари майката на Калушев получава странния есемес от сина си. Никой от хората в хижата не вдигал телефона си. Притеснена, тя се свързала с Деян Илиев и на 2 февруари той отишъл до базата им въпреки натрупалия сняг. Подал сигнала на 112 и е първият разпитан. След това обаче Деян си наел адвокат и се изнесъл от къщата в Гинци.

Деян е с него от 16-годишен. Покрай Калушев станал

спелеолог, инструктор и приел учението му. Той е един от мъжете, с които ламата е пътувал с платноходка през 2012 г. Тогава стигат до бреговете на Мексико и живеят там 5 г. заедно с част от жертвите от последните две седмици. Заедно снимат филма за подводните си изследвания, купуват имоти в джунглата и строят храмове.

По някое време след завръщането на групата в България Деян Илиев променя името си във фейсбук на Дон Силвио Мануел. Това е името на един от най-близките на главния герой в книгите на Кармос Кастанеда дон Хуан, любим автор и на Калушев. Силвио Мануел е мистериозна фигура в по-късните книги на Кастанеда, член на групата от магьосници.

“24 часа” търси мистериозния Деян Илиев на мобилните телефони и през профила му в социалните мрежи от 3 февруари, но той не отговаря. От публични материали за него става ясно, че е силно повлиян от Ивайло Калушев.

Срещнах Иво, когато кандидатствах за един от курсовете, които той водеше за инструктори в областта на пещерното дело, катеренето и оцеляването на открито. Бях на 16 г. Отидох на интервюто, за да видя дали мога да участвам в курса. Не беше летаргичен и с промит мозък, както повечето хора, които познавах по това време. Беше игрив, докато разговаряхме.

Общувахме приятелски и добронамерено. Повечето от познатите ми бяха груби, опитваха да създават в другите комплекс за малоценност. При Иво нямаше его. Първата ни среща мина много гладко и това продължи нататък.

Така Деян започва да живее с Калушев. Това се случва в период, когато има напрегнати отношения с околните. Бил депресиран, защото дядо му наскоро починал. Това било първото погребение, на което Деян присъствал. Родителите му били разведени, както на повечето деца, които се оказват в компанията на Калушев. Преди да го срещне, Деян гледал новини, стоял пред компютъра и слушал силно музика, нямал приятели.

След като се записах в курса, започнах да ходя на лекции, излизахме сред природата - нещо, което не ми беше чуждо. Да ходиш в планината с добри, близки и спокойни приятели, е различно от това да отидеш там, за да избягаш от проблемите си. И в един момент стана ясно, че не правя нищо смислено у дома, затова се преместих да живея при него. Това е всичко, споделя Деян пред вече сваления сайт “Небесна дхарма”. Постепенно започнали да ходят по пещери: Всичко беше наред. Чувствах се много добре. Обичах да правя всичко – да се катеря, да ходя в пещери, да работя. Нещата бяха много прости и радостни.

Само двамата ли бяхте, или имаше и други, с които Иво имаше връзка?,

пита го интервюиращият. Да, имаше и други. Например човек от курса, който трябваше да си тръгне, защото стана ясно, че е твърде амбициозен. Няколко други ми направиха силно впечатление. Един от тях особено се открояваше, но като цяло имаше няколко души, които бяха много свестни. Всичко беше просто, неподправено. За мен беше истинска почивка. Срещнах хора, които имаха коренно различно отношение към света, занимаваха с алтернативни дейности. Не че преди това бях преживял нещо ужасно, споделя Илиев в интервюто си. Признава, че в началото и той бил амбициозен и дхарма не го интересувала много. Започнал с първоначалната практика и положил много усилия. След това се разочаровал, защото смятал, че новите му приятели са безгрешни, но не било така. После вложил повече усилия в практиките.

3 г. практикувал по 5-6 часа на ден

под вещото ръководство на Калушев. Тогава дошло спокойствието. После се разочаровал от тибетската традиция, но не и от лама Иво. Това се случва по времето, когато Калушев също се отдалечил от основите на религията и започнал да създава собственото си учение. Деян се възхищавал от начина, по който учителят му се справял с всичко.

През тези 11 години най-дългият период, в който бяхме разделени, беше две седмици. Бил съм свидетел на безброй хора и безброй случаи на комуникация между него и близки приятели, нови познати, приятели, семейство. Това, което ще видите, е, че отношението му е абсолютно еднакво към всички. Който общува с него, общува със себе си. Като огледало или магически трик...

През цялото време ни се набива в главите, че хубавите неща се случват след много трудности. Учат ни, че за да се случи нещо наистина хубаво, почти ни е нужна някаква божествена намеса, че съдбата трябва да хвърли заровете. Това не е вярно и за съжаление, е само малка част от коварната игра, в която сме хванати, казва още Илиев за философията на живота си с Калушев. Той го научил да се справи и с мързела си.

Като всички негови ученици Деян също е ходил до Непал с Калушев. Там се срещнал с гуруто Рабджам Ринпоче, който е бил духовен баща и на лама Иво. Деян започнал да променя практиката си в медитацията.

Друго много важно събитие за мен беше, когато за първи път отидохме да се срещнем с Намкай Норбу, отново по инициатива на Иво. Това са някои от по-важните неща, които ми се случиха, но те не включват нищо лично, свързано с Иво. Най-важното събитие, което ми е направило наистина силно впечатление, е фактът, че се срещнахме с Иво. За мен всичко останало са дребни събития. Те са част от някакъв паралелен “духовен” път. Това не е случайна ирационална емоция. Ако се подложа на анализ на духовните неща, в които съм участвал, и след това ги сравня с простия факт, че срещнах Иво, тогава без сянка на съмнение мога да кажа, че за мен тази среща беше далеч по-значима от всичко останало. Той е като огледало на самите нас. Това не е някаква роля, в която е много добър, нито е резултат от придобити умения. Той просто е това – не е допълнителна конструкция, категоричен е човекът, намерил труповете до хижа “Петрохан”. Според думите му

Калушев правил неща, които не се приемат лесно от хората,

но по магически начин им помагал да се издигнат от трудностите.

Иво има способността просто да оставя нещата. Може да бъде ангажиран 100%, но ако дойде момент, в който това нещо вече не е от полза, тогава може напълно да го изостави и да започне нещо друго, отново 100%. И благодарение на тази способност всичко върви толкова добре от момент на момент. Няколко пъти сменяхме ситуации, които бяха полезни до даден момент и след това внезапно се изчерпваха. Но вместо да се опитваме да ускоряваме нещата, ние просто преминахме към напълно нови обстоятелства, които отново бяха изключително полезни за даден период от време и след като и те се изразходваха, те бяха заменени с нови, описва Илиев методите, по които лама Иво води учениците си.

С Калушев никога не било скучно, но се е случвало да се страхува

Малко съм притеснен, когато става въпрос за нови неща, които често се появяват, защото ми трябва време, за да свикна. Много съм консервативен и предпазлив. Винаги съм бил такъв и затова съм склонен да се шокирам, когато започваме нещо ново, нови дейности, дори когато става въпрос за прости, ежедневни неща. Трябва ми време, за да свикна с идеята, трябва да си кажа добре, ето го новото нещо, отговаря Деян Илиев. В интервюто разказва и за отношението на учителите на Иво Калушев към него - по съвсем различен начин от останалите. Получавал всички учения, които пожелаел. Държали се с него като с равен.

Деян Илиев няма бизнес в България след завръщането от Мексико. Няма данни да е живял с останалите в хижата.

Първият младеж до Калушев подавал сигнали до ГДБОП още през 2022 г., майка му го обвини, че е "морален убиец" на шестимата

Трагедията с шестимата мъртви мъже до хижа “Петрохан” и връх Околчица изправи един срещу друг, макар и задочно, майка и син. Първо в предаването “Дневен ред” интервю даде София Андреева. Тя е сподвижничка на Иво Калушев от 2008 г. и негова ревностна защитничка в социалните мрежи през последните дни, като в стремежа си да защити Калушев разкрива подробности за другите деца, отглеждани от спелеолога.

По-малко от 24 часа след нея пред bird.bg проговори и нейният син - 31-годишният Валери. Той е живял с Иво Калушев от 2010 до 2017 г., когато напуска Мексико. Младежът първо е пратен в къщата на Калушев в ботевградското с. Краево. Заедно с тях били и приятелите на Калушев - Невена Стаева и Диян Илиев, също спелеолози. Преди Краево лама Иво е живял и край Дряново, където също има имот.

София Андреева твърди, че изпратила сина си при него, защото младежът, който бил ученик в СМГ, залитнал по марихуаната. Той пък обясни, че действително пушел трева, но било пресилено да се твърди, че бил зависим.

През 2012 г. Калушев продава имота на Валери за 3300 лева, но това е по данъчна оценка. Парите му били нужни, защото тогава решава да потегли със своите приятели първо към Нова Зеландия, но акостират в Мексико.

Нито София Андреева, нито синът ѝ отричат, че жената е наляла над 1 млн. лева в начинанията на Калушев. Продавала и злато. Дори според бащата на младия мъж парите може да са били и повече. На няколко пъти Валери бил връщан в България, за да убеждава родителите си за още пари, както и да тегли от своята сметка. По неговите предположения при напускането на Мексико Калушев и хората му продали имотите - ранчото с пещерата и къщата.

Валери, който е ключов свидетел по разследването, обясни, че интимните отношения с Калушев започнали, когато е бил на 15-16 г., след поредица от разговори и сесии. Преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът споделя, че е бил сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.

Той разказа и фрапиращ пример, от който става ясно, че Калушев не е бил такъв защитник на природата, какъвто го изкарват сподвижниците му. Първо в Мексико секли гора в ранчото, а и убили прилепи в пещерата.

Валери подал сигнал срещу ламата през 2022 г. в ГДБОП и въпреки че имал среща със служители на дирекцията, нямало развитие.

