Баща закла сина си, дъщеря му звъни на 112, докато мъчил баба ѝ (обзор)

Наскоро се разделил с жена си, търсят дали не е хазартно зависим

Баща, разделил се наскоро със съпругата си, уби сина си и прати в болница с опасност за живота дъщеря си и майка си. Трагедията се разигра на ул. “Гълъбец” в столичния кв. “Подуяне” в четвъртък призори. Сигналът е подаден в 5,40 часа.

45-годишният мъж се прибрал около 5 ч сутринта. Според една от версиите пуснал на телефона си силна музика, от която се събудил 21-годишният му син. Последвал скандал, младежът попитал баща си какви ги върши. Родителят му се нахвърлил с кухненски нож и след кратка борба надделял и убил сина си.

От скандала се събудили и 15-годишната му дъщеря, и неговата майка. Момичето излязло в коридора на жилището, при което последвал нов скандал. Мъжът, който стискал ножа в ръка, се нахвърлил върху дъщеря си и я наръгал няколко пъти. Баба ѝ скочила да я защити. Тогава момичето набрало тел. 112. Със сетни сили успяло да проплаче на дежурния оператор, че баща ѝ напада семейството с нож. За броени минути на място пристигнали екипи на 5-о РУ и Спешна помощ. По-късно съседи обясниха, че не са чули никакъв шум от жилището, най-ранобудните от тях научили за трагедията от капките кръв по стълбищната площадка.

Криминалистите буквално издърпали подивелия мъж от майка му. Спешните медици оказали първа помощ на момичето и бабата. Ученичката била закарана в “Пирогов”, а възрастната жена в болница “Царица Йоана - ИСУЛ”. Оттам съобщиха, че пациентката е претърпяла операция и остава с опасност за живота. На момичето е направена животоспасяваща операция, но също все още не е извън опасност. Около обед мъжът беше изведен от жилището от оперативната група на СДВР.

Веднага след нападението в София пристигнала и майката на двете деца. Тя живеела в Пловдив. По първоначални данни жената наскоро се разделила със съпруга си. Той не е криминално проявен, нито е регистриран като психично болен.

След нападението съседка разказала на полицията, че го познавала добре. След раздялата обаче се променил. Преди дни се возила с него в асансьора и през цялото време треперела.

Определила погледа му като налудничав. Криминалисти разказаха, че нищо в дома на семейството не изглеждало съмнително. Жилището било изключително чисто и подредено. Освен това било обзаведено над средното ниво.

Полицаите ще търсят дали бащата не е развил някаква зависимост след раздялата. Ще проверяват дали не е започнал да играе по казина. В момента на убийството мъжът не е бил пиян.

Той е задържан, очаква се прокуратурата да го обвини за убийство и опит за две убийства. Ако бъде признат за виновен, може да получи от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.