И Веселин Вучков вариант за МВР като “човек от системата”. За Външно - Надежда Нейнски, а Румяна Бъчварова може да е вицепремиeр

Ако служебният премиер предложи ярки политически фигури, президентът ще следва примера на предшественика си, върнал папката с Калин Стоянов за МВР

Ще са с експертиза и приличие, обещава той

Първи имена на служебни министри се завъртяха броени часове, след като бъдещият премиер Андрей Гюров прие от президента Илияна Йотова папката за съставяне на правителство. И макар официално самият Гюров да увери, че още не е провеждал срещи с потенциални министри, няколко часа по-късно списъци с имена вече се разпространяваха в кулоарите на парламента.

“Никой няма да е въодушевен името му да бъде очернено още преди да бъде споменат, но министрите ще се представят с опит, експертиза и приличие, а не с политически позиции”, обясни на излизане от “Дондуков” 2 Гюров на какъв принцип ще подбира. За да имат доверие във властта, хората трябва първо да се доверят на личностите, които я представят, допълни той, но не пожела да отговори на нито един въпрос, свързан с имена за екипа му.

Ако списъкът се окаже верен,

кабинетът се очертава да бъде много шарен -

с бивши кадри на ГЕРБ, които днес обаче са на видима дистанция от Бойко Борисов, със знакови за старата десница имена, с представители на БСП, с кадри от предишни служебни кабинети, както и от настоящия Министерски съвет. Повечето хора в него, потърсени от “24 часа”, категорично отказаха да коментират.

Румяна Бъчварова

Социоложката Румяна Бъчварова може да стане вицепремиер на Гюров. Тя заемаше този пост във второто правителство на Бойко Борисов, където бе и вътрешен министър. След това бе шеф на кабинета на премиера Борисов в третия му мандат до 2019 г., когато стана посланик на България в Израел.

Във Външно може да се завърне Надежда Нейнски - първият дипломат на България в кабинета на Иван Костов, след това два мандата посланик в Турция.

Надежда Нейнски и Бойко Ноев

За най-важния пост в това правителство - в МВР, където са фокусирани всички погледи и очаквания за честно проведени избори, е сочен Веселин Вучков. Юристът беше начело на МВР във втория кабинет на Борисов, а в първия беше зам.-министър. Като титуляр обаче остана на поста малко, защото искаше да смени наследените от кабинета “Орешарски” шефове на служби, но не получи съгласието на Борисов.

Актуален за МВР остава и Емил Ганчев, за когото “24 часа” вече писа. Пловдивчанинът е име, което се споменава още откакто Йотова стартира разговорите по домовата книга. Бе в МВР като служебен зам.-министър при Стефан Янев. Кариерата му започва в Криминална полиция - Пловдив, после оглавява МВР в Пазарджик, бил е зам.-шеф на Бюрото по защита при главния прокурор, последно бе служител в КПКОНПИ.

И двамата се вписват в профила, очертан от Андрей Гюров за поста: “човек от системата”.

Бъдещият служебен премиер отчете и важността на правосъдния министър, като намекна, че избраният за този пост трябва да предприеме действия срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, но отново не даде име.

За Министерството на отбраната се завъртя експертът по сигурност Бойко Ноев. Той е дипломат от кариерата, бил два пъти военен министър - при Ренета Инджова и при Иван Костов. Беше в комитета, издигнал Румен Радев и Илияна Йотова за втория им мандат.

За икономиката се спрягат Даниела Везиева и Трайчо Трайков.

Кметът на столичния район “Средец” вече е бил министър

на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Борисов. Не изкара обаче пълен мандат на поста, защото опита да притисне компанията “Лукойл” да свали цените на горивата.

Трайчо Трайков

Везиева пък беше в това кресло във втория служебен кабинет на Стефан Янев, била е и зам.-министър при Борисов. Беше водач на евролистата на партията, която бившият служебен премиер направи.

Петър Николов

Настоящият зам.-министър на образованието Петър Николов може да стане титуляр. Историкът бе зам.-министър и в третото правителство “Борисов”, както и по времето на Николай Денков. Бил е

депутат от ГЕРБ, зам.-председател е на СДС

Още един зам.-министър може да стане титуляр - Стефан Бурджев в земеделието.

От БСП пък постовете си можело да запазят двама от настоящите министри - Борислав Гуцанов като социален и Иван Пешев в спорта.

Борислав Гуцанов

За транспорта се спряга името на човек с опит в системата - Красимира Стоянова, заемала поста във втория служебен кабинет на Димитър Главчев. Юристката е била началник на кабинетите на министрите Николина Ангелкова, Ивайло Московски, Христо Алексиев, Росен Желязков и Николай Събев.

Като вариант за МРРБ някои сочат Иван Шишков, който бе служебен министър и при двете правителства на Гълъб Донев, а преди това е бил съветник и зам.-министър в същото ведомство.

Зарица Динкова пък можело да се върне в туризма. Тя оглавяваше ведомството в кабинета “Денков”, а в двата служебни на Стефан Янев беше зам.външен министър.

За здравеопазването също се въртят две имена - на проф. Илко Гетов, който беше зам.-министър в правителството на сглобката, и на Асена Сербезова - министър в кабинета на Кирил Петков.

Бившият зам.-министър на електронното управление при Гълъб Донев Атанас Мазнев може сега да стане титуляр.

За финансите се спрягат най-много имена

Първо се завъртяха тези на бившия служебен зам.-министър Людмила Елкова и на Любомир Каримански. Той обаче стана член на Управителния съвет на БНБ от квотата на президента и влизането му в изпълнителната власт ще накърни принципа на Илияна Йотова - централната банка като институция да запази неутралитета си. Проверка на “24 часа” пък установи, че с двамата нито е говорено, нито имат такива намерения.

Спрегна се и името на настоящия зам.-кмет по здравеопазване на Столичната община Георги Клисурски. Той беше зам.-министър на финансите по време на кабинета на сглобката с премиер Николай Денков. Напусна ПП след корупционния скандал в София, при който Кирил Петков си подаде оставката.

Според запознати обаче

Гюров е разговарял за финансов министър с българин, заемащ важен пост в Сити банк

За министерството на енергетиката се завъртя името на Александър Николов, който вече веднъж заема този пост по времето на кабинета “Петков”. Бил е и зам.-министър в същото ведомство при “Янев 1”.

Юлиян Попов пък се връща в екоминистерството, където е бил вече два пъти на поста - при служебния на Марин Райков и при Денков.

Кои финално ще са имената, ще разберем на 19 февруари, когато президентът Йотова трябва да издаде указа за служебния кабинет заедно с този за насрочването на изборите.

А запитана в какъв случай би върнала папката с имената така, както Радев върна тази на Горица Кожарова през 2024 г. заради Калин Стоянов в МВР, Йотова отговори:

“Не искам да видя в никакъв случай компрометирани хора, които ще изместят акцента на предизборната кампания

не върху това, което се предлага от политическите сили за доброто на България, а цялата кампания отиде в скандали, замеряне с квалификации и диалог, на който, за съжаление, сме свидетели през последните години. Вторият ми аргумент да върна едно предложение за служебен кабинет е, ако видя за важни постове хора, които не биха се справили в тази ситуация”.

Гюров задочно обеща, че това няма да се случи - на два пъти изведе думата “приличие” за бъдещите си министри.