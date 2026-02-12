Честен вот, мерки за цените, видима външна политика: Йотова даде посока на Гюров, но за доверие било рано (Обзор)

Няма да нося отговорност за служебното правителство, но ще съм му коректив, предупреди президентът, която безпрецедентно пожела да отговори на всички въпроси на журналисти

Преди да обяви финалното си решение кой да е служебен премиер,се е обадила на другите четирима - разговорите били добронамерени и честни, с разбиране и без упреци

Честни избори, незабавни мерки за контрол и регулиране на цените, стабилизиране на финансите на държавата в евро, помощ за най-уязвимите, разрешаване на случая “Петрохан”, изпълнение на ангажиментите към външнополитическите партньори и защита на интересите на страната като член на ЕС и в международен план.

Това са посоките, които президентът Илияна Йотова зададе на служебния кабинет на Андрей Гюров. Имената на министрите чака до седмица. И ако той си свърши работата в срок, изборите ще са на 19 април, потвърди тя.

Държавният глава е имала телефонни разговори с останалите 4-ма, които ѝ бяха казали “да”, за да им съобщи, че се е спряла на Гюров - шефа на Сметната палата Димитър Главчев, заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева и зам.-омбудсмана Мария Филипова.

Двама от тях неофициално описаха пред “24 часа” разговора си с Йотова като “добронамерен и честен”. Взаимно уважение и добро отношение се усетило и от двете страни. Потенциалните служебни министри приели аргументите с разбиране и не са упрекнали Йотова за финалния избор.

Един от аргументите в полза да натежи “да”-то на Гюров бил, че той категорично обявил, че няма да се върне обратно в БНБ, след като престане да е премиер. Така тази важна институция нямало да бъде натоварена с плюсовете и минусите от действията на служебното правителство.

Останалите четирима кандидати в първите си разговори с Йотова споделили, че ако избере тях, после те ще се върнат в Сметната палата, БНБ и офиса на омбудсмана. Тези институции трябва да останат встрани и независимо от изпълнителната власт и изборите, обяви Йотова и пред медиите.

Точно в 10 ч в четвъртък тя връчи на Гюров папката с мандата, а след като го изпрати, покани журналистите на брифинг, на който да я питат за всичко - безпрецедентен подход, какъвто Радев не предприе през двата мандата при нито един избор на служебен премиер.

Залата за пресконференции на “Дондуков” 2 при Радев се ползваше само за годишен отчет

или при визита на официални гости.

В отговор на журналистическите въпроси Йотова бе откровена - вярва на бившия шеф на парламентарната група на “Промяната”, но за доверие още е рано да се говори. Не носи отговорност за този служебен кабинет заради “гаврата, която беше направена с конституцията”, но ще бъде негов коректив.

Публично и на висок глас ще изказвам критиките си, ако не работи в интерес на гражданите, и ще отворя вратите на президентството за всички сигнали за нередности както по време на изборния процес, в изборния ден, така и за всичко, което се отнася за дейността на изпълнителната власт, заяви президентът.

Смята, че Андрей

Гюров е “научил уроци през последните години”

и ще успее да направи политически безпристрастен кабинет. Всъщност от 2021 г. той няма партийно участие, изтъкна Йотова. Няма дело в Люксембург “Гюров срещу БНБ”, там се гледат дела между институции, подчерта президентът. А предварителни консултации с юристите я правят уверена, че правен казус по избора му за служебен премиер също няма.

Очакваме да защитите всеки наш глас, защото правото на избор е едно от най-висшите права, извоювани в човешката история. Очакваме изборите да се проведат според правилата, конституцията и законите на България, за да гарантират стабилна, правова, сигурна държава, обърна се държавният глава към него. И напомни: от споделената отговорност между изпълнителната и законодателната власт ще зависи решението на всички проблеми, които бяха очертани и по време на консултациите с партиите.

Ще подходя с разум и отговорност. Разбирам колко много са очакванията, съсредоточени върху нас, и разбирам каква е задачата: да има честни избори, хората да видят смисъл да гласуват и да се работи, без да се създава истерия. За да имат доверие във властта, хората трябва първо да се доверят на личностите, които я представят, отвърна Гюров.

Призна, че не очаква кредит на доверие, “не очакваме и търпение”. Помоли обаче на него и екипа, който състави, да бъде дадена възможност да се докажат чрез работата си. Пред президента Йотова обеща, че избраниците му няма да действат “безпардонно, няма да се налагат с агресия, а ще всяват спокойствие”.

Андрей Гюров увери, че хората, които избере за министри, ще бъдат с опит, експертиза и приличие. Снимка: Георги Палейков

Няма да готвят нов бюджет в евро - работа на бъдещото мнозинство е, а нов удължителен

Една от основните задачи, които президентът Илияна Йотова очерта пред служебния кабинет още на консултациите си с парламентарните групи, бе да се вземе решение с какъв бюджет ще се работи през следващите месеци.

В края на миналата година проектът, изготвен от кабинета “Желязков”, бе основната причина за оставката му и именно заради това така и не бе внесен за гласуване в пленарната зала на парламента. Депутатите приеха да се удължи този за 2025 г., въпреки че е в левове, а от 1 януари страната премина към еврото.

Йотова настоя служебното правителство да работи за стабилизиране на държавните финанси в евро в ситуация с “безевров” бюджет.

“В момента имаме удължителен бюджет, със сигурност ще трябва да направим още един такъв, защото датата на изборите бе изместена. След това, в зависимост от резултатите от изборите, ще имаме разговори. Моето разбиране е, че едно ново мнозинство би трябвало да дойде със собствената визия за управление и за бюджет”, коментира посоченият за служебен премиер Андрей Гюров, след като взе папката с мандата.

Президентът: 9 г. се срещам с българите навън, мечтаещи да се върнат - свещено е правото им по конституция да гласуват

За мен правото на избор е едно от най-големите завоевания на човешкото общество. Ако живеем в свят, в който тези права се пренебрегват, то аз ще им бъда защитник. С тези думи Илияна Йотова аргументира първото си президентско вето. В сряда тя върна за ново обсъждане в парламента промените в Изборния кодекс, с които секциите в държави извън ЕС бяха орязани до 20.

“Има много личен момент: 9 години и аз, и президентът Румен Радев се срещахме по няколко пъти на месец с представители на различни общности на българи зад граница. Отивахме там, на място, за да чуем техните проблеми, техните искания и мечти. Видяхме една неизмерима любов към България, желание да се върнат тук. В голямата си част те искат страната ни да се развива, да бъде една от първите в европейското ни семейство, много от тях имат тук родители, деца, баби и дядовци и никак не им е все едно какво се случва в държавата”, разказа тя на пресконференцията, която свика.

За значението на думата “избор” тя говори и когато се обърна към посочения за служебен премиер Андрей Гюров.

Именно работата с българите зад граница бе на фокуса на Йотова като вицепрезидент. А за мотивите си към ветото бе категорична: ясно е посочила какво противоречи на конституцията. За нас тя е свещена, това ни отличава от другите институции, вметна президентът.

БСП помогна с гласовете си да мине проектът за промени в Кодекса, предложен от “Възраждане” Подкрепиха го и от ГЕРБ, а лидерът Бойко Борисов призна, че имали “договорка” с “Възраждане”. От ДПС-НН и АПС по време на консултациите я призоваха за вето.

По време на второто четене социалистите се разцепиха и при гласуването не всички подкрепиха текстовете. Дни след това Крум Зарков спечели лидерския пост със заявката за пълно разграничаване на партията от досегашните ѝ партньори във властта.

“В желанието си да преведем всички институции през кризата разчитам на взаимодействие и диалог между институциите. Предстоят много сериозни решения”, коментира Йотова в отговор на въпрос на “24 часа” дали под ръководстото на Зарков очаква подкрепа от социалистите.