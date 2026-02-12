Честен вот, мерки за цените, видима външна политика: Йотова даде посока на Гюров, но за доверие било рано (Обзор)

- Няма да нося отговорност за служебното правителство, но ще съм му коректив, предупреди президентът, която безпрецедентно пожела да отговори на всички въпроси на журналисти
- Преди да обяви финалното си решение кой да е служебен премиер,се е обадила на другите четирима - разговорите били добронамерени и честни, с разбиране и без упреци
Честни избори, незабавни мерки за контрол и регулиране на цените, стабилизиране на финансите на държавата в евро, помощ за най-уязвимите, разрешаване на случая “Петрохан”, изпълнение на ангажиментите към външнополитическите партньори и защита на интересите на страната като член на ЕС и в международен план.
Това са посоките, които президентът Илияна Йотова зададе на служебния кабинет на Андрей Гюров. Имената на министрите чака до седмица. И ако той си свърши работата в срок, изборите ще са на 19 април, потвърди тя.
Държавният глава е имала телефонни разговори с останалите 4-ма, които ѝ бяха казали “да”, за да им съобщи, че се е спряла на Гюров - шефа на Сметната палата Димитър Главчев, заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева и зам.-омбудсмана Мария Филипова.
Двама от тях неофициално описаха пред “24 часа” разговора си с Йотова като “добронамерен и честен”. Взаимно уважение и добро отношение се усетило и от двете страни. Потенциалните служебни министри приели аргументите с разбиране и не са упрекнали Йотова за финалния избор.
Един от аргументите в полза да натежи “да”-то на Гюров бил, че той категорично обявил, че няма да се върне обратно в БНБ, след като престане да е премиер. Така тази важна институция нямало да бъде натоварена с плюсовете и минусите от действията на служебното правителство.
Останалите четирима кандидати в първите си разговори с Йотова споделили, че ако избере тях, после те ще се върнат в Сметната палата, БНБ и офиса на омбудсмана. Тези институции трябва да останат встрани и независимо от изпълнителната власт и изборите, обяви Йотова и пред медиите.
Точно в 10 ч в четвъртък тя връчи на Гюров папката с мандата, а след като го изпрати, покани журналистите на брифинг, на който да я питат за всичко - безпрецедентен подход, какъвто Радев не предприе през двата мандата при нито един избор на служебен премиер.
Залата за пресконференции на “Дондуков” 2 при Радев се ползваше само за годишен отчет
или при визита на официални гости.
В отговор на журналистическите въпроси Йотова бе откровена - вярва на бившия шеф на парламентарната група на “Промяната”, но за доверие още е рано да се говори. Не носи отговорност за този служебен кабинет заради “гаврата, която беше направена с конституцията”, но ще бъде негов коректив.
Публично и на висок глас ще изказвам критиките си, ако не работи в интерес на гражданите, и ще отворя вратите на президентството за всички сигнали за нередности както по време на изборния процес, в изборния ден, така и за всичко, което се отнася за дейността на изпълнителната власт, заяви президентът.
Смята, че Андрей
Гюров е “научил уроци през последните години”
и ще успее да направи политически безпристрастен кабинет. Всъщност от 2021 г. той няма партийно участие, изтъкна Йотова. Няма дело в Люксембург “Гюров срещу БНБ”, там се гледат дела между институции, подчерта президентът. А предварителни консултации с юристите я правят уверена, че правен казус по избора му за служебен премиер също няма.
Очакваме да защитите всеки наш глас, защото правото на избор е едно от най-висшите права, извоювани в човешката история. Очакваме изборите да се проведат според правилата, конституцията и законите на България, за да гарантират стабилна, правова, сигурна държава, обърна се държавният глава към него. И напомни: от споделената отговорност между изпълнителната и законодателната власт ще зависи решението на всички проблеми, които бяха очертани и по време на консултациите с партиите.
Ще подходя с разум и отговорност. Разбирам колко много са очакванията, съсредоточени върху нас, и разбирам каква е задачата: да има честни избори, хората да видят смисъл да гласуват и да се работи, без да се създава истерия. За да имат доверие във властта, хората трябва първо да се доверят на личностите, които я представят, отвърна Гюров.
Призна, че не очаква кредит на доверие, “не очакваме и търпение”. Помоли обаче на него и екипа, който състави, да бъде дадена възможност да се докажат чрез работата си. Пред президента Йотова обеща, че избраниците му няма да действат “безпардонно, няма да се налагат с агресия, а ще всяват спокойствие”.
Няма да готвят нов бюджет в евро - работа на бъдещото мнозинство е, а нов удължителен
Една от основните задачи, които президентът Илияна Йотова очерта пред служебния кабинет още на консултациите си с парламентарните групи, бе да се вземе решение с какъв бюджет ще се работи през следващите месеци.
В края на миналата година проектът, изготвен от кабинета “Желязков”, бе основната причина за оставката му и именно заради това така и не бе внесен за гласуване в пленарната зала на парламента. Депутатите приеха да се удължи този за 2025 г., въпреки че е в левове, а от 1 януари страната премина към еврото.
Йотова настоя служебното правителство да работи за стабилизиране на държавните финанси в евро в ситуация с “безевров” бюджет.
“В момента имаме удължителен бюджет, със сигурност ще трябва да направим още един такъв, защото датата на изборите бе изместена. След това, в зависимост от резултатите от изборите, ще имаме разговори. Моето разбиране е, че едно ново мнозинство би трябвало да дойде със собствената визия за управление и за бюджет”, коментира посоченият за служебен премиер Андрей Гюров, след като взе папката с мандата.
Президентът: 9 г. се срещам с българите навън, мечтаещи да се върнат - свещено е правото им по конституция да гласуват
За мен правото на избор е едно от най-големите завоевания на човешкото общество. Ако живеем в свят, в който тези права се пренебрегват, то аз ще им бъда защитник. С тези думи Илияна Йотова аргументира първото си президентско вето. В сряда тя върна за ново обсъждане в парламента промените в Изборния кодекс, с които секциите в държави извън ЕС бяха орязани до 20.
“Има много личен момент: 9 години и аз, и президентът Румен Радев се срещахме по няколко пъти на месец с представители на различни общности на българи зад граница. Отивахме там, на място, за да чуем техните проблеми, техните искания и мечти. Видяхме една неизмерима любов към България, желание да се върнат тук. В голямата си част те искат страната ни да се развива, да бъде една от първите в европейското ни семейство, много от тях имат тук родители, деца, баби и дядовци и никак не им е все едно какво се случва в държавата”, разказа тя на пресконференцията, която свика.
За значението на думата “избор” тя говори и когато се обърна към посочения за служебен премиер Андрей Гюров.
Именно работата с българите зад граница бе на фокуса на Йотова като вицепрезидент. А за мотивите си към ветото бе категорична: ясно е посочила какво противоречи на конституцията. За нас тя е свещена, това ни отличава от другите институции, вметна президентът.
БСП помогна с гласовете си да мине проектът за промени в Кодекса, предложен от “Възраждане” Подкрепиха го и от ГЕРБ, а лидерът Бойко Борисов призна, че имали “договорка” с “Възраждане”. От ДПС-НН и АПС по време на консултациите я призоваха за вето.
По време на второто четене социалистите се разцепиха и при гласуването не всички подкрепиха текстовете. Дни след това Крум Зарков спечели лидерския пост със заявката за пълно разграничаване на партията от досегашните ѝ партньори във властта.
“В желанието си да преведем всички институции през кризата разчитам на взаимодействие и диалог между институциите. Предстоят много сериозни решения”, коментира Йотова в отговор на въпрос на “24 часа” дали под ръководстото на Зарков очаква подкрепа от социалистите.