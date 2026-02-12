Водата в Сливен е изследвана в 11 пункта и отговаря на изискванията

Извършено е вземане на проби на вода, предназначена за питейно-битови цели, от централното водоснабдяване на 11 пункта в Сливен на 9 февруари, съобщиха от сайта на Регионалната здравна инспекция – Сливен.

Резултатите от лабораторните изпитвания показват, че водата е с добри характеристики и по химични и микробиологични показатели съответства на изискванията за качеството на вода, предназначена за питейно-битови цели.

Качеството на водата миналата седмица беше влошено и РЗИ предупредиха, че тя не трябва да се използва за пиене и готвене до получаване на окончателни лабораторни резултати. След предприетите от „ВиК – Сливен" действия за отстраняване на причините качеството на водата за питейно-битови цели вече е възстановено.