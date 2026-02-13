Атанас Атанасов: Не виждам да има някакви щети по ПП-ДБ от случая "Петрохан"

Цялата информация по делото "Петрохан" трябва да стане обществена информация, смята Атанасов

Андрей Гюров е относително независим човек, каза лидерът на ДСБ

"Не виждам да има някакви щети по ПП-ДБ от случая "Петрохан", въпреки че определени шоумени от парламента се опитват да трупат точки. Не може това нещо да се употребява в публичното пространство за всякакви цели, трябва да се отнасяме сериозно със случая", това каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Има един много важен принцип в правото - дайте ми фактите, ще ви дадем правото. Това, че там е съществувало нещо ненормално, вече стана ясно за всички. Обществото ни е развалено и институциите трябва да положат усилия да се успокоят хората, като се даде истината. Съгласен съм, че има нарушения на определени правила, но нека да говорим за фактите. Има шест трупа, като фактите от разследването показват, че става дума за убийства и самоубийства в това общество, тоест няма външна намеса", каза още той.

"Даването на разрешения за толкова много оръжия - тук трябва инспекторатът на МВР да влезе в тази дирекция и да й обърне хастара. Там обикновено има дребна корупция, някой дава едни пари, за да получи бързо разрешения", обясни Атанасов.

Той заяви, че цялата информация по делото трябва да стане обществено достояние.

"62 НПО-та има с това наименование. Да се промени законодателството, защото не може да се имитират държавни органи. Явно има вратичка в закона", каза лидерът на ДСБ.

Според него има изтичане на информация от службите.

"Над 20 районни управления в страната са трансформирани в участъци, но закриване на РПУ-то в Годеч се състои в това, че 2 или 3 щатни бройки са закрити и това няма нищо общо със случая", обясни той.

"Това е една затворена религиозна общност, която е правила всичко необходимо обществото навън да не е ясно какво се случва вътре. Затова може да има някой, който се е заблудил в контактите си", каза Атанасов.

По думите му Андрей Гюров за служебен премиер е оптималното решение, което президентът е можел да вземе.

"Андрей Гюров е относително независим човек, дистанциран от политиката от доста време", каза той.

Атанасов каза, че се надява да се положат общи усилия за служебния кабинет.

"Начинът, по който се управляват парите в една държава, е основна задача на властта. До края на март имаме удължителен закон за бюджета. Служебното правителство трябва първо да внесе закон за удължаването на бюджета, за да не се окаже, че преди изборите няма с какво да се разплаща държавата", обясни лидерът на ДСБ.

Той уточни, че с Румен Радев имат сериозни разминавания.